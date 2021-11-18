Минздрав ищет формальные причины отказа в финансировании инфекционных больниц, – Шахов

Во время пика пандемии коронавируса Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины уничтожают проверками, бюрократическими процедурами и миллионными задолженностями целые больницы и COVID-отделения. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

"Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки. В частности, такая группа ревизоров на днях посетила Николаевскую область. Вместо того, чтобы спасать людей, а больницы ныне заполнены почти на 100 процентов, врачи должны хороводить чиновников, которые в разгар пандемии решили проверить соблюдение своих требований по получению пакетов", — заявил Сергей Шахов.

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Сопредседатель "Нашего края" настаивает, что такие проверки преследуют целиком меркантильную цель. Ведь ревизоры ищут формальный повод, чтобы отказать в финансировании.

"Врачи инфекционных больниц до сих пор не получили финансирование по ковидным пакетам, больных спасают, как могут: ищут спонсоров, выбивают деньги у местных властей, просят родных помочь, экономят. Но вместо того, чтобы обеспечить финансирование и помочь врачам, Минздрав их кошмарит и устраивает проверки", — сказал народный депутат.

На бумаге Минздрава красиво и логично расписал причины и направления проверок, которые ведомство должно выполнять. Но, по словам Сергея Шахова, на практике все по-другому.

"Во время этих проверок доходит до абсурда — чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет. Или рассказывают, что нужно отключить те ИВЛ, в которых инструкция не переведена на украинский", — возмутился сопредседатель "Нашего края".

Один из результатов "террора" от Минздрава, который привел сопредседатель "Нашего края" — Мангушская больница Донецкой области, где полностью закрывается отделение для лечения больных COVID-19.

25 октября 11 медицинских работников этого инфекционного отделения уволились. Они ушли с работы из-за невыплаты зарплаты. На 11 ноября задолженность по заработной плате этому медучреждению — около четырех миллионов гривен.

"Наш край" требует от власти прекратить терроризировать ковидные больницы проверками, при этом предоставить им максимум поддержки. В частности:

— направить средства на полноценное обеспечение потребности в кислороде;

— обеспечить выплаты 300% надбавок врачам и персоналу, задействованному в лечении ковидных больных.