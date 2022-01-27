Мининфраструктуры целенаправленно разрушает морскую отрасль, – Омелян

Инициатива Министерства инфраструктуры (МИУ) по внесению изменений в инструкцию о регистрации линии заграничного плавания - это свидетельство того, что ведомство приумножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"После стольких реформ, которые мы сделали в морской отрасли - и начало концессии, и снижение давления на бизнес из-за сокращения на 20% портовых тарифов и сборов, - сейчас в отрасли происходит ухудшение, сопровождаемое постоянными коррупционными скандалами", - рассказал Омелян.

По его словам, власти в нынешних непростых условиях должны стимулировать работу бизнеса. Однако происходит с точностью наоборот: профильное ведомство до сих пор не решило вопрос с украинским флагом на судах. Также не выполнены условия международной морской организации, которые Украина принимала: там уже фактически происходит провал, а Украина на пороге до попадания в черные списки, подчеркнул эксперт.

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"У нас есть много других вещей, которые просто порождают бюрократию, в том числе - и изменения к регистрации морских линий, которые инициирует МИУ. Поэтому я хотел бы услышать наконец-то сознательную позицию Министерства инфраструктуры относительно происходящего в морской отрасли, и когда они наконец-то привлекут инвесторов в украинские государственные морские порты", - резюмировал Омелян.

Напомним, в конце декабря Министерство инфраструктуры опубликовало проект "О внесении изменений в Инструкцию по порядку регистрации линий заграничного плавания". Проект предусматривает существенные изменения в инструкции о регистрации линий заграничного плавания, которые делают невозможным ведение отчетности и создают многочисленные дополнительные препятствия для мореплавателей.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что изменения в порядок регистрации линии заграничного плавания угрожают Украине потерей отдельных направлений плавания и падением конкурентоспособности.