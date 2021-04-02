Минфин анонсировал реформу налога на прибыль и НДС: кого коснется

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство готовит реформу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.

"Сейчас мы готовим комплекс изменений в Налоговый кодекс, которые разрушают существующие пробелы в законодательстве, позволяющие различным бизнесам уклоняться от уплаты налогов. Речь идет прежде всего о налоге на прибыль, НДС и экологическом налоге", – сообщил Марченко в интервью LIGA.net.

По его словам, для отдельных высокодоходных отраслей (АПК, другие финансово-промышленные группы) сложилась ситуация, когда в процентном соотношении уплаченный ими налог на прибыль для бюджета близок к нулю из-за компенсации этим предприятиям НДС.

"Но я бы не хотел вдаваться в детали, ведь сейчас происходит согласование модели. Однако политическая поддержка этих изменений есть. Я понимаю, что это решение будет трудно провести через парламент, ведь многим это не понравится, но и в дальнейшем мириться с уклонением от уплаты налогов – не тот путь, который нас устраивает", – резюмировал министр финансов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).