Минэнерго: запасы угля на складах 1 сентября увеличились на 5,5 тыс. тонн

Запасы угля на складах тепловых электростанций 1 сентября выросли на 5,5 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

1 сентября на ТЭС поступило 47,5 тыс. тонн угля, а использовано было 42 тыс. тонн.

Лидерами по наполнению складов остаются Бурштынская, Кураховская и Запорожская ТЭС. Все три станции входят в состав "ДТЭК Энерго".

По состоянию на начало месяца запасы на складах ТЭС увеличились на 738,3 тыс. тонн.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Видео дня

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.