Минэнерго предложило скорректировать цель по выбросам до 45%. Документ

При нынешней цели придется поднять цену на электрическую энергию для бытовых потребителей по крайней мере вдвое Министерство энергетики предложило утвердить более реалистичную цель во Втором Национально-определенном взноса Украины в Парижское соглашение на уровне 45% вместо нынешних 65%.

Об этом говорится в письме от главы Минэнерго Германа Галущенко в адрес Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (чтобы просмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Как указано, первым НВВ в 2015 году установлено обязательство не превысить выбросы парниковых газов на уровне 60% от показателей 1990 года (то есть сокращение выбросов на 40%). При этом, НВВ пересматривается каждые пять лет и каждый раз предусматривает корректировки цели в сторону большей амбициозности.

"Вместе с тем, основным аргументом в сторону установления амбициозной цели НВВ2 на уровне 35% является то, что рассчитанный вклад электроэнергетической отрасли в общий объем выбросов парниковых газов, в целом, соответствует данным, приведенным в отчете по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей, подготовленным оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" и утвержденным постановлением НКРЭКУ от 13.03.2020 № 605", — говорится в документе.

В Минэнерго подчеркнули, что авторы моделирования НВВ2 не учли следующие аспекты:

сценарии НЭК "Укрэнерго" предусматривают выполнение стратегических программ и планов. Реализация указанных мероприятий потребует значительных объемов капиталовложений; средства на финансирование этих мероприятий необходимо будет аккумулировать на рынке электрической энергии, что приведет к росту тарифов, прежде всего, для бытовых потребителей;

наращивание объемов генерации из возобновляемых источников энергии. Стремительный рост мощности объектов возобновляемой энергетики в рамках аукционной модели поддержки приведет к усилению финансовой нагрузки на рынок электрической энергии и отразится на конечной стоимости электроэнергии для потребителей и, как следствие, приведет к снижению конкурентоспособности экономики Украины и усиления социальной напряженности учитывая резкий рост тарифов на электрическую энергию;

в расчетах НЭК "Укрэнерго" не учтено влияние окупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей;

по оценкам НЭК "Укрэнерго" при предложенной в проекте НВВ2 структуре генерирующих мощностей, даже при внедрении ограничений на мощность ВЭС и СЭС, обеспечить балансировку Объединенной энергетической системы Украины не предоставляется возможным;

пока амбициозный проект НВВ2 по сравнению с 1990 годом обеспечивается за счет падения ВВП, снижение промышленного производства и, соответственно, производства электроэнергии на ТЭС. Например, объем потребления электрической энергии снизился почти вдвое, с 227 млрд кВт∙ч в 1990 году до 119 млрд кВт∙ч в 2020 году. Как следствие, значительно снизилась доля полупиковой тепловой генерации (с 71% до 35% соответственно), и при этом возросла доля ядерной энергетики (с 25% до 51%). В то же время, по оценкам НЭК "Укрэнерго" до 2035 года будет выведено из эксплуатации 1,8-3,8 ГВт мощностей АЭС, а к 2040 году — 4-10 ГВт (в зависимости от результатов выполнения кампании по продлению эксплуатации атомных энергоблоков). Их нужно будет замещать другой базовой генерацией.

Подчеркивается, что сейчас на рассмотрении НКРЭКУ находится проект обновленного Отчета по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей, который будет определять ожидаемое состояние электроэнергетического комплекса на следующие 10 лет.

"При проведении исследований по формированию согласованных прогнозов развития экономики и энергетики на долгосрочную перспективу, которые на постоянной основе проводятся НЭК "Укрэнерго" в рамках подготовки ежегодных отчетов, было определено, что переход страны на траекторию устойчивого экономического роста с высокой вероятностью обусловит рост энергопотребления и, как следствие, приведет к росту выбросов парниковых газов, для наиболее оптимистичных сценариев развития экономики и энергетики в период до 2050 года могут составить до 46%-47% от уровня 1990 года. При этом, пик выбросов парниковых газов приходится на период 2040-2045 гг.

Следовательно, обращаем особое внимание на то, что цель НВВ2 должна быть согласована с Отчетом", — считают в Минэнерго. Следует отметить, что в декабре 2020 года страны ЕС согласовали сокращение выбросов парниковых газов на уровне 55% к 2030 году по сравнению с базовым 1990 годом, то есть сокращение составит 45%. США запланировали сократить выбросы примерно на 40% к 2030 году. При таких условиях, уменьшение выбросов на 65% является очень амбициозной целью, не подкрепленной экономическими возможностями Украины.

Вместе с тем ожидается, что все страны-участники Парижского соглашения во время оглашения следующих Национально-определенных взносов должны последовательно снижать объемы выбросов парниковых газов, подтверждая курс на декарбонизацию экономики. В это же время, Украина уже задекларировав чрезмерные обязательства, вследствие вышеупомянутых факторов и восстановления экономики в дальнейшем будет вынуждена повышать показатели выбросов.

"Предложенная Минприроды цель НВВ2 может быть достигнута, однако это потребует сверхбыстрой структурной перестройки энергетики Украины. Для достижения амбициозной цели необходимо построить большое количество объектов генерации из ВИЭ, пиковой и полупиковой маневровой тепловой генерации, работать на импортном природном газе, гидроаккумулирующих электростанций, систем накопления энергии и новых магистральных электросетей.

В этом контексте, принятие заведомо завышенных амбиций относительно ожидаемого уровня выбросов парниковых газов в 2030 году потребует привлечения кредитных средств на внешних рынках для закупки импортного оборудования, технологий, проведения проектных и строительных работ. Также, придется поднять цену на электрическую энергию для бытовых потребителей по крайней мере вдвое в краткосрочной перспективе", — сообщили в ведомстве.

Минэнерго подчеркивает, что принятие завышенных амбиций относительно ожидаемого уровня выбросов парниковых газов в 2030 году существенно сузит возможные сценарии развития энергетики Украины в горизонте 2030-2050 гг. Такие ограничения могут касаться, в частности, использование доступных энергетических ресурсов, оборудования и усиление зависимости от ресурсов, в том числе финансовых, технологий и услуг иностранного происхождения.

Необходимо отметить, что Украина как член Рамочной конвенции ООН об изменении климата относится к промышленно развитым странам, и поэтому, в отличие от развивающихся стран, не имеет доступа к финансированию от Зеленого климатического фонда, и пока не имеет доступа к фондам ЕС.

"С учетом вышесказанного, а также прогнозов НЭК "Укрэнерго", которые привязаны к тенденциям развития экономики и энергетики, Минэнерго предлагает утвердить более реалистичную цель НВВ2 на уровне 45%. Такая цель тоже потребует существенной перестройки энергетической системы Украины, но достижения которой по нынешней ситуации подтверждается расчетами НЭК "Укрэнерго" и согласуется НКРЭКУ.

В то же время, указанная цель подтверждает движение Украины к безуглеродной экономике, и при этом оставляет резервы для дальнейшего снижения объема выбросов синхронно с ведущими странами ОЭСР и позволит развивать отечественную энергетику без наращивания бюджетной задолженности", — подытожили в письме. Как сообщала ЭкоПолитика, окончательный проект НВВ2 Украина должна представить в июле 2021 года.