Минэнерго подтвердило намерение отказаться от импорта тока из РФ

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
3,3 т.
Минэнерго подтвердило намерение отказаться от импорта тока из РФ

Министерство энергетики подтвердило цель отказаться от импорта электроэнергии из России и Беларуси после того, как идею ограничения поставок накануне поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служа ведомства со ссылкой на заявление и.о. министра Юрия Витренко во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы в кратчайшие сроки отключить энергосистему от сетей России и Беларуси и синхронизировать ее с европейской. Это является первоочередной и важной задачей в контексте обеспечения энергетической безопасности нашего государства и региона в целом. Стратегическая позиция Министерства энергетики Украины - не импортировать электроэнергию из России и Беларуси, и вместо этого торговать электроэнергию с Европейским Союзом", – цитирует пресс-служба слова Юрия Витренко.

Минэнерго также подписало техническое соглашение о присоединении к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

"Отныне Украина будет иметь одинаковый с государствами-членами НАТО доступ к возможностям поддержки НАТО процессов потенциального развития. Мы сможем получать полную, своевременную, качественную экспертизу по различным аспектам энергетической безопасности и привлекать лучший опыт стран-участниц НАТО", – цитирует Витренко пресс-служба ведомства.

Вместе с тем Украина и Литва подписали совместную декларацию о создании рабочей группы по усилению стратегического сотрудничества в сфере энергетики, заключающуюся, в частности, в минимизации влияния Российской Федерации на энергетический сектор.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта в ответ на обращение депутата Михаила Бондаря Зеленский призвал ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси и обратился с соответствующим поручением к Кабмину.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

енерго