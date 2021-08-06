Минэнерго хочет уменьшить расходы на ремонты электросетей на 60% ради снижения тарифа – эксперт 'Центра Разумкова'

Популистские намерения Кабмина направить средства по ремонту электросетей на снижение тарифа на электроэнергию для населения создает реальную угрозу блэкаутов.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Следуя за популистскими предложениями решения проблемы тарифов, Кабмин может создать еще большую проблему - реальную угрозу блэкаутов из-за отсутствия обновления сетей и остановки интеграции с энергосистемой Европы, к чему шла страна более 4 лет", - отметил Омельченко на своей странице в Facebook..

Он добавил, что предложение Министерства энергетики предусматривает уменьшение расходов на ремонт и замену электросетей на 6 млрд грн или на 60%.

Видео дня

"Не секрет, что состояние наших сетей критическое. Их изношенность составляет 70%, а как следствие - высокая аварийность, потери электроэнергии, дорогие присоединения к сетям. Они уже давно нуждаются в качественной и системной модернизации. Но долгое время на это не хватало средств. Сейчас же когда средства появились благодаря реформе тарифообразования, их снова хотят забрать", - подчеркнул он.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.