Минэкономики повысило предельную цену на бензин по формуле 'Роттердам+'

Министерство экономики пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо по формуле импортного паритета "Роттердам+", основанной на котировках топлива в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс $27 на доставку в Украину.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства.

Средняя цена бензинов рассчитана министерством в размере 25,82 грн/литр, на дизтопливо – 22,09 грн/литр.

По сравнению началом месяца, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/литр, на бензин она возросла на 0,9 грн/литр, на ДТ – на 1,18 грн/литр.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,82 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 29,09/грн.

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Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.