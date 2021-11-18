Миллион и больше: какую зарплату получили в октябре украинские топ-менеджеры

Несколько государственных компаний обнародовали данные о месячных зарплатах своих глав правления и наблюдательных советов за октябрь 2021 года. Некоторые из них за месяц получили более миллиона гривен.

Как пишет Forbes, обнародование таких данных является обязанностью госкомпаний. Это касается таких компаний как "Укрзалізниця", "Укрпочта", "Нафтогаз", "Борисполь" и еще около 1500 работающих в Украине госкомпаний.

Речь идет не только об официальной заработной плате, но и о бонусах и надбавках.

Изменения в законы о защите персональных данных и доступе к публичной информации были приняты в Верховной Раде после ситуации с бонусами "Нафтогаза".

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Сколько получили главы известных госкомпаний за октябрь 2021 года:

Герхард Беш, глава ПриватБанка, получил 1,1 млн грн;

Игорь Смелянский, глава "Укрпочты" получил 272 000 грн с надбавкой 40 800 грн;

Александр Голодницкий, и. о. главы Администрации морских портов Украины получил 289 000 грн;

Сергей Ермаков, и. о. главы Укрэксимбанка заработал 450 200 грн;

Андрей Кравец, руководитель Укргазбанка получил 620160 грн;

Сергей Наумов, глава Ощадбанка заработал 1 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, член Наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко задекларировала зарплату за январь 2021 года в размере более 435 тыс. грн. До работы в "Нефтагазе" Бойко занималась европейской интеграцией как заместитель министра энергетики (в Кабмине Владимира Гройсмана).