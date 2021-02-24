Член набсовета "Нафтогаза" за месяц заработала больше 435 тыс. грн

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
4,8 т.
Член набсовета 'Нафтогаза' Наталья Бойко

Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко задекларировала зарплату за январь в размере более 435 тыс. грн.

Соответствующая информация размещена в опубликованной Нацагентством по вопросам противодействия коррупции (НАПК) декларации. До работы в "Нафтогазе" Бойко занималась европейской интеграцией в качестве заместителя министра энергетики (в Кабмине Владимира Гройсмана).

Декларация Бойко

К слову, в 2019 году на обеспечение работы наблюдательного совета "Нафтогаз" потратил 34,9 млн грн. Из них 29,4 млн ушли на зарплаты пяти членов совета. Еще 5,5 млн грн потратили на их страховку и обеспечения деятельности.

В 2020-м НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость оплаты услуг членов Наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с прошлым годом – до 14,038 млн грн.

Согласно отчету, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн. Людо Ван дер Хейдену выплатили 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Наталье Бойко – 2,329 млн грн, Амосу Хохштайну – 2,069 млн грн. Из пяти членов наблюдательного совета только двое – украинцы. Остальные являются представителями других стран (ведущие эксперты, бывшие регуляторы).

Как сообщал OBOZREVATEL, аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения

УкраинаЗарплаты в УкраинеНАК "Нафтогаз"