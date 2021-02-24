Член набсовета "Нафтогаза" за месяц заработала больше 435 тыс. грн

Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко задекларировала зарплату за январь в размере более 435 тыс. грн.

Соответствующая информация размещена в опубликованной Нацагентством по вопросам противодействия коррупции (НАПК) декларации. До работы в "Нафтогазе" Бойко занималась европейской интеграцией в качестве заместителя министра энергетики (в Кабмине Владимира Гройсмана).

К слову, в 2019 году на обеспечение работы наблюдательного совета "Нафтогаз" потратил 34,9 млн грн. Из них 29,4 млн ушли на зарплаты пяти членов совета. Еще 5,5 млн грн потратили на их страховку и обеспечения деятельности.

В 2020-м НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость оплаты услуг членов Наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с прошлым годом – до 14,038 млн грн.

Согласно отчету, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн. Людо Ван дер Хейдену выплатили 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Наталье Бойко – 2,329 млн грн, Амосу Хохштайну – 2,069 млн грн. Из пяти членов наблюдательного совета только двое – украинцы. Остальные являются представителями других стран (ведущие эксперты, бывшие регуляторы).

Как сообщал OBOZREVATEL, аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения