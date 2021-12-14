'Миллиардные 'скрутки' НДС вернутся, если не убрать 'крышующих', – Джангиров

Даже полная ликвидация всех схем "скруток" НДС, которую сегодня развернул глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев, будет иметь лишь временный успех, если "крышующие" не понесут наказание, останутся при должностях и званиях.

Такое мнение выразил в своем блоге в издании "Капиталл" политический аналитик Дмитрий Джангиров.

По его мнению, возникший сегодня уровень шумихи вокруг этого вопроса подтверждает, что Гетманцев явно наступил украинским налоговым махинаторам на горло.

"В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня розвернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС… Резонанс является, "не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов", — пишет Джангиров.

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Компаний, которые практикуют "скрутки" НДС не более 10%, хотя ущерб стране они наносят просто колоссальный, каждый месяц бюджет страны фактически теряет более миллиарда гривен. Именно с них, уверен Джангиров, и "живет коррумпированная часть мытарей, тех, которых Даниил Гетманцев обозначил "все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат".

Джангиров полагает, что главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы "скруток" вместе с теми, кто их крышевал в налоговой.

"Если останутся на своих должностях "крышующие", то схемы через время восстановятся, аки Феникс из пепла", — уверен эксперт.