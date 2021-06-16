Михаил Поплавский выпустил соблазнительное видео на песню Ирины Билык
Поющий ректор представил новое видео на песню, написанную Ириной Билык 20 лет назад.
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский не устает удивлять поклонников, один за другим выпуская клипы на новые песни и хиты, которые не теряют популярности вот уже несколько десятилетий. Его новая работа – ремейк на песню "Блюз еротичних думок", написанную вначале 2000-х Ириной Билык.
"Помню, Ира позвонила мне среди ночи, около четырех утра и говорит: "Я написала новую песню. И мне приснилось, что исполнить ее, убедительно донести до аудитории можете только вы". На следующий день мы встретились в студии, Ира наиграла на фортепиано мелодию, мы быстро сделали аранжировку – и песня готова", – поделился историей Михаил Поплавский.
В 2001 году появился клип "Блюз еротичних думок", снятый режиссером Владимиром Якименко и оператором Алексеем Степановым. Тогда это видео называли "сексуальной революцией".
Спустя 20 лет Поплавский решил дать новую жизнь этой песне, добавить эротической эстетики и спецэффектов: изменили аранжировку, добавили женский бэк-вокал и сняли еще более провокационное видео с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.
Режиссером стала звездная выпускница Университета культуры Катя Царик, снявшая ранее для Поплавского клипы "Приречений на любов" и "Юний орел".
В клипе нет любовных сцен, драматического сюжета или страстных выяснений отношений. У Кати Царик получилось сдержанное, но вместе с тем пропитанное сексуальной энергетикой видео. Главный герой в окружении грациозных красоток исполняет оду любви и страсти.
Царик создала в клипе атмосферу утонченного бродвейского мюзикла: девушки в соблазнительных рубиновых платьях танцуют вокруг главного героя в стильных декорациях. Хотя, на самом деле всю картинку рисовали дизайнеры с помощью графики. Это была самая трудоемкая часть работы.
Ну а для героинь клипа самым сложным было танцевать на высоких шпильках 10 часов беспрерывно. Говорят, ноги стерли в кровь.
"Мне было очень приятно работать над этим клипом, с изысканной хореографией. Девушки действительно невероятные и огромные молодцы. Особенно главная героиня, которой пришлось сниматься в довольно рискованной сцене, когда на нее сыпалось огромное количество глиттера (измельченные блестки), вдыхать которые опасно. Но она справилась с первого дубля", – рассказала о подробностях съемочного процесса режиссер.
Оператором-постановщиком стал еще один звездный выпускник КНУКиИ Юрий Король, известный по фильмам "Киборги", "Незламна" и "Захар Беркут".
"В этом клипе мы решили показать красивую эротику, стильную и утонченную. Без пошлости и вульгарности, с красивыми украиночками, которыми я восхищаюсь. Когда впервые увидел этот клип, почувствовал себя лет на 20 моложе. С новыми работами я сам молодею, с оптимизмом смотрю в будущее и заряжаю своей энергией молодежь. Все мои клипы, проекты делаются только с одной целью – популяризировать Университет культуры, привлекать талантливую молодежь и показывать, что у нас можно получить все необходимое для реализации мечты: знания, опыт, практические навыки, окунуться в огромную индустрию шоу-бизнеса", – сказал Михаил Поплавский.
После премьеры артисты Павел Зибров и Дмитрий Коляденко не скрывали восторга и даже признались, что завидуют Поплавскому, его неуемной творческой энергии и современным работам, позволить себе которые может далеко не каждый артист.
На следующий после премьеры день Михаил Поплавский уже снимает новый клип – на песню "Український борщ". В планах создать еще несколько ремейков на хиты, которые больше всего нравятся студентам, молодежи.