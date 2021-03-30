"Меценат" с украинским паспортом, который готовит убийц для "Л/ДНР", попал в "Миротворец"

Известный в России в качестве мецената Александр Шлычков, который готовит террористов для "миссий" по всему миру, попал в базу "Миротворца" после публикации расследования OBOZREVATEL.

Шлычков возглавляет спортивные ассоциации, якобы занимается общественной и благотворительной деятельностью. Однако, по данным разведки, он уже десятки лет работает в тесной связке со спецслужбами России – готовит военную полицию Минобороны РФ, которую после отправляют в Сирию и в "Л/ДНР". Об этом говорится в статье OBOZREVATEL.

Российский военный, который внедряет боевые методики в вооруженных силах страны-агрессора, также является гражданином Украины. У него есть два паспорта.

Шлычков придумал систему "Золотой треугольник", которую преподавал в Главном управлении военной полиции Минобороны России. Он официально вписан членом общественного совета этого управления. Именно военную полицию россияне ввели в Сирию.

Их задача якобы защищать объекты, военных, обеспечивать правопорядок. На самом деле, они – обученные боевики, которых отправляют на территорию иностранных государств выполнять специальные задания российских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций ВСУ из запрещенного вооружения. Речь идет о минометах калибра 82 мм, гранатометах различных систем и крупнокалиберных пулеметах.