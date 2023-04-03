Метпредприятиям угрожают остановки из-за нехватки металлолома, его экспорт необходимо запретить, – Беленький

Из-за войны с Россией и оккупации территорий заготовка металлолома очень сократилась. В то же время экспорт лома вырос, что привело к дефициту сырья на складах металлургических предприятий. Если ситуация не изменится, заводы будут вынуждены остановиться, поэтому власти должны временно ограничить или полностью запретить его экспорт. Об этом заявил глава совета Федерации металлургов (ФМУ) Сергей Беленький.

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"На внутреннем рынке сейчас крайне сложно найти доступные объемы металлолома. Основная угроза, которую несет дефицит – это остановка металлургических предприятий. И Федерация металлургов Украины, и другие отраслевые объединения всегда настаивали на том, что нужно ограничивать экспорт металлолома, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены потребности отечественных производителей", - подчеркнул Беленький.

Он подчеркнул: военное положение является ситуацией, в которой Украина может предпринимать различные шаги, чтобы защитить свои национальные интересы, и нет сомнений, что эти решения будут одобрены нашими международными партнерами.

"Украина должна защищать свои интересы. Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома они вкладываются в эту концепцию, и могут быть инициированы на уровне государственной власти", - резюмировал Беленький.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности. Лучшим выходом в такой ситуации является ограничение или полный запрет на экспорт этого сырья, пока не удастся сформировать запас, необходимый для функционирования металлургической отрасли.