"Метинвест" перейдет на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, – Рыженков

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Направления, в которых мы работаем – это, в первую очередь, декарбонизация. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы", – сказал он.

Также по словам Рыженкова, компания намерена перейти на Европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. Кроме того, компания внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.