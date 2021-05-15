Манипуляции участников рынка критически влияют на уровень оптовых цен на электроэнергию – эксперт

Манипулятивное поведение участников рынка критически влияет на оптовые цены на электрическую энергию, что влечет огромные убытки для производителей.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех в ходе дискуссии на платформе Energy Club 13 мая.

"Ничем иным, кроме недобросовестного и манипуляторного поведения части участников рынка, такие провалы цен на рынке объяснить невозможно", – заявил эксперт.

Он пояснил, что на падение цен на оптовом рынке электроэнергии повлияло снижение потребления, увеличение выработки ВИЭ, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в условиях профицита энергосистемы Украины. Однако, как указал Чех, эти факторы не объясняют значительное и продолжительное снижение цен на оптовом рынке.

Эксперт указал, что объем операций мелких трейдеров не имеет значительного влияния на ценообразование на рынке, однако стоит достичь критической массы таких операций, как создается угроза стабильной работе рынка.

"По данным Оператора рынка в апреле 2021 года объем заявок на продажу электроэнергии на РСВ по цене 850 грн/МВтч достиг 55% от общего объёма предложений. А в первые 6 дней мая количество таких заявок на торгах РСВ в ОЭС уже достигло 61% от предложения", – заметил Чех.

Он обратил внимание, что именно такое манипулятивное поведение участников рынком стало критически влиять на цены.

Кроме того, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности отметил, что манипуляции на рынке проявились с запуском новой модели рынка 1 июля 2019 года и до сегодняшнего дня никак не ограничиваются и не наказываются.

Он напомним, что оптовые цены на электроэнергию в Украине сейчас значительно ниже, чем в Европе. В январе-апреле 2021 года они были ниже на 30-40% от европейских. 11 мая цена РСВ в ОЭС провалилась до 23 евро/МВтч, в то время как в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии она составляла 70-72 евро/МВтч.