Манипуляции трейдеров и аварийные ремонты: 'Донбассэнерго' увеличила убыток в 10 раз

Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток в 9,6 раза (на 202,5 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,1 млн грн, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Доход компании за полугодие упал в 2,7 раза (на 1,9 млрд грн) – до 1,15 млрд грн. Валовой убыток составил 386,1 млн грн против валовой прибыли 230,6 млн грн в январе-июне-2020.

Столь значительно падение дохода в основном связано с трехмесячными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая). Производство электроэнергии Славянской ТЭС за первое полугодие составило 563,1 млн кВт-ч, что составило 46,2% плана по выработке.

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Кроме того, "Донбассэнерго" отмечало, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки, что привело к присвоению ей статуса "дефолтный". В частности, цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт-ч, в июне – 1362 грн/МВт-ч при себестоимости минимум 1600 грн/МВт-ч.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.