"Лига антитраста" распространяет ложь о "зеленой" энергетики по заказу предприятий потребителей льготного тока, – инвесторы

Малоизвестная организация "Лига антитраста" распространяет ложную информацию о "зеленой" энергетики в интересах предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях.

Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация на своей странице в Facebook, комментируя опубликованную накануне "Лигой антитраста" информацию на сайте "Левый берег".

"Информация, которая представлена организацией "Лига антитраст" является искажением положений действующего законодательства, очередной попыткой нивелировать все достижения сектора возобновляемой энергетики и скрыть махинации на рынке электрической энергии, а также свидетельствует о несостоятельности управления сектором энергетики", – отметили в УВЭА.

По мнению УВЭА, публикация была сделана по заказу владельцев промышленных предприятий, стремящихся получить привилегии при оплате за электрическую энергию, и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.

В УВЭА обратили внимание на ряд ложных утверждений в материале "Лиги антитраста". В частности, о том, что государство якобы поддерживает "зеленую" энергетику 15 лет, хотя на самом деле только 10, так как первые проекты по альтернативной энергетике начали получать "зеленый" тариф только после 2010 года.

"Более того, уже 2 года сектор ожидает внедрение другого инструмента государственной поддержки – "зеленых" аукционов – которые неоднократно переносились, начиная с апреля 2019", – отметили в УВЭА.

В УВЭА также опровергли утверждение авторов публикации о том, что якобы "зеленый" тариф специально завышен для обеспечения возможности государства скупать всю "зеленую" электроэнергию, отметив, что наращивание производства электроэнергии из альтернативных источников направлено на рациональное потребление ископаемых видов топлива и уменьшения зависимости Украины от импорта.

"Согласно действующему законодательству, "зеленый" тариф применяется государством для содействия использования ВИЭ и является экономическим стимулом государства, направленным на поощрение использования таких источников при производстве электроэнергии и ускорения внедрения соответствующих экологически чистых технологий", – отметили в УВЭА.

Также подчеркнули, что со стороны государства осуществляется контроль за развитием ВИЭ, а показатели прироста производства тока из альтернативных источников определены рядом нормативных документов. В частности, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины № 605-р от 18 августа 2017 года, доля ВИЭ в общем энергетическом балансе Украины достигнет 25% в 2035 году.

"Сейчас, по состоянию на 31 декабря 2020 года, доля ВИЭ составляет всего лишь 11,3% с учетом ГЭС большой мощности, а если говорить именно о солнце, ветре и биоэнергетике, то их доля в национальном электроэнергетическом балансе составляет лишь 7,3%" , – сообщили в УВЭА.

Они также обратили внимание, что достижение доли ВИЭ в 19% в общем энергобалансе на конец 2021, как утверждают в "Лиге антитраста", абсолютно нереалистично.

"Учитывая отсутствие введения" зеленых "аукционов (старт которых неоднократно переносился с 2019 года) сокращение" зеленого "тарифа для существующих и новых станции с ВИЭ в 2020 году, наличие задолженности перед производителями из ВИЭ в более 20 млрд грн и наличие у власти лоббистов нишевых промышленных групп, достижение 19% на конец 2021, то есть рост доли ВИЭ почти в три раза всего за один год, выглядит по меньшей мере нереалистичным ", – отметили в УВЭА.

И отметили, что со стороны государства осуществляется контроль за развитием ВИЭ, а показатели прироста производства тока из альтернативных источников определены рядом нормативных документов. В частности, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины № 605-р от 18 августа 2017 года, доля ВИЭ в общем энергетическом балансе Украины достигнет 25% в 2035 году.

"Сейчас, по состоянию на 31 декабря 2020 года, доля ВИЭ составляет всего лишь 11,3% с учетом ГЭС большой мощности, а если говорить именно о солнце, ветре и биоэнергетике, то их доля в национальном электроэнергетическом балансе составляет лишь 7,3%" , – сообщили в УВЭА.

А также обратили внимание, что достижение доли ВИЭ в 19% в общем энергобалансе на конец 2021, как струджують в "Лиге антитрастовые", абсолютно нереалистично.

"Учитывая отсутствие введения" зеленых "аукционов (старт которых неоднократно переносился с 2019 года) сокращение" зеленого "тарифа для существующих и новых станции с ВИЭ в 2020 году, наличие задолженности перед производителями из ВИЭ в более 20 млрд грн и наличие у власти лоббистов нишевых промышленных групп, достижение 19% на конец 2021, то есть рост доли ВИЭ почти в три раза всего за один год, выглядит по меньшей мере нереалистичным", – отметили в УВЭА.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и, кроме "Государственного покупателя", суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и которая уклоняется от его исполнения.

В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д.Шмигаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями "зеленой" энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго", будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.