Лидер профсоюза горняков ответил лоббистам импорта тока из России

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Экономика
951
Лидер профсоюза горняков ответил лоббистам импорта тока из России

Лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси снижает энергетическую независимость Украины.

Во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 2 февраля, Волынец напомнил, что электроэнергия поставляется в Украину из РФ уже вторые сутки.

"Необходимо бить с двух рук и сразу в морду. К чему я? Сейчас уже вторые сутки как из России, страны агрессора, поставляется электроэнергия на рынок Украины. Уже почти 3 млн кВт часов", – заявил он.

Нардеп сообщил, что с 3 января по 2 февраля Украина приобрела российского электричества в том числе через Беларусь на сумму 313 млн грн.

"Это невыплаченные зарплаты украинским шахтерам и энергетикам, это неотчисленные средства в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это уничтожение энергетической безопасности нашего государства", – подчеркнул нардеп.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. Также продолжаются закупки тока с Белорусской АЭС режима Лукашенко.

В прошлый раз импорт привел к крупнейшему за годы независимости кризису на энергорынке. Весной 2020 года его удалось временно остановить в том числе после критики президентом Владимиром Зеленским.

Украина