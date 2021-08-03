Кушнир поднял флаг 'Киевгорстроя' на пик Озоди

Глава правления- президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир вместе с однодумцами совершил восхождение на вершину пика Озоди.

"Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они – храмы, где я исповедую мою религию. Это Букреев сказал. И я с ним полностью согласен!!!

Преодолел очередную ступень к званию Снежного барса! И попутно установил флаг флагмана строительства "Киевгорстрой" на вершине пика Корженевской, сегодняшнее название пик Озоди. 7 105 м позади!" — написал на своей странице в Facebook Игорь Кушнир.

Пик Озоди (ранее пик Корженевской) — гора высотой 7105 метров, расположенная в северной части хребта Академии Наук, в 13 км к северу от пика Исмоила Сомони.