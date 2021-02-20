Курс доллара в Украине замер, евро подскочил: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 20 февраля, на отметке 27,84 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,77 грн/€. За сутки европейская валюта подорожала на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,70 грн/$;

Продажа – 27,95 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,40 грн/€;

Продажа – 33,90 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня в ближайшее время, вероятно, сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$.

Отмечается, что на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс валюты. Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достигнуть баланса между спросом и предложением.