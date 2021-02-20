Курс доллара в Украине замер, евро подскочил: сколько стоит валюта

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Курс доллара в Украине замер, евро подскочил: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 20 февраля, на отметке 27,84 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,77 грн/€. За сутки европейская валюта подорожала на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,70 грн/$;

  • Продажа – 27,95 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 33,40 грн/€;

  • Продажа – 33,90 грн/€.

Курс евро в банках
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня в ближайшее время, вероятно, сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$.

Отмечается, что на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс валюты. Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достигнуть баланса между спросом и предложением.

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