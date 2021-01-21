Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта в банках

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 21 января, на отметке 28,20 грн/$.

За сутки американская валюта подорожала на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор оставил на уровне 34,14 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 28,15 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,95 грн/€;

Продажа – 34,35 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли выйдет из диапазона 28,1 грн/$, сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.