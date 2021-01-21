Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта в банках
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 21 января, на отметке 28,20 грн/$.
За сутки американская валюта подорожала на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс гривни по отношению к евро регулятор оставил на уровне 34,14 грн/€.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,15 грн/$;
Продажа – 28,35 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,95 грн/€;
Продажа – 34,35 грн/€.
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли выйдет из диапазона 28,1 грн/$, сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
По его словам, рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.