Курс биткоина подскочил после обвала

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 16 апреля, выросла до 56,5 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 3,5%.

В то же время рыночная капитализация монеты поднялась до 1 056 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Еще 18 апреля курс биткоина обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта – 51 тысячи долларов.

По словам экспертов Bloomberg, к падению могли привести сообщения, что казначейство США может усилить борьбу с отмыванием денег через цифровые активы.

Также к ралли биткоина привело его более широкое принятие финансовыми рынками и институциональными инвесторами. PayPal и платежный сервис гендиректора Twitter Джека Дорси F Square начали принимать биткоин в качестве средства платежа, Morgan Stanley допустил к цифровым активам своих наиболее состоятельных клиентов, а Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и начала принимать их в качестве платы за свои электромобили.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.