Курс биткоина подскочил после обвала

Роман Груша
Роман Груша
Криптовалюты
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Курс биткоина подскочил после обвала

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 16 апреля, выросла до 56,5 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 3,5%.

В то же время рыночная капитализация монеты поднялась до 1 056 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Еще 18 апреля курс биткоина обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта – 51 тысячи долларов.

По словам экспертов Bloomberg, к падению могли привести сообщения, что казначейство США может усилить борьбу с отмыванием денег через цифровые активы.

Также к ралли биткоина привело его более широкое принятие финансовыми рынками и институциональными инвесторами. PayPal и платежный сервис гендиректора Twitter Джека Дорси F Square начали принимать биткоин в качестве средства платежа, Morgan Stanley допустил к цифровым активам своих наиболее состоятельных клиентов, а Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и начала принимать их в качестве платы за свои электромобили.

Курс биткоина подскочил после обвала

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

  • Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

  • Австралийский предприниматель Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, сравнил криптовалюту с масштабной финансовой пирамидой.

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