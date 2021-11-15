Культенко о деятельности ВСК по защите инвесторов: наша цель – честный бизнес и честные взаимоотношения со стороны государства

Парламентская временная следственная комиссия по защите прав инвесторов способствует разблокированию и возвращению средств предпринимателей, благодаря чему в экономику страны за первый год работы возвращено 5,5 млрд грн инвестиций. Сейчас ВСК возобновила работу и уже имеет решенный кейс на 6 млрд грн инвестиций. В ближайших планах ВСК – продолжение реформы АРМА, борьба с рейдерством и новый закон против несправедливых штрафов Госпотребслужбы.

До избрания народным депутатом Вы были бизнесменом – транспортная инфраструктура, торговля, общепит. Какие проблемы у Вас были учитывая неблагоприятный инвестиционный климат в Украине? Какие меры по его улучшению инициируете и реализуете как депутат?

В то время, когда я занимался бизнесом, еще и преследующим цель в синергии менять общественные пространства, взаимодействие с органами власти никогда не было простым. Хотя это вопрос взаимной выгоды предпринимателей и города – собственно прямые инвестиции в комфорт жителей Киева. Заменить старые обшарпанные остановки общественного транспорта с непонятными незаконными нагромождениями и инфраструктуру вокруг в соответствии с установленными нормами, чтобы они вписывались в образ города, – казалось бы хорошая цель, однако с палками в колесах нам приходилось бороться. С "наездами", неправомерными решениями…

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Мы объединялись в организации и только так нас хоть чуть-чуть слышали. Проблемы бизнеса в Украине я ощутил на себе и понимаю, как важно бороться за справедливость. Поэтому сейчас я не игнорирую обращений от любого бизнеса, неважно, малый ли это предприниматель или промышленный гигант.

Я поддерживаю и являюсь соавтором ряда законопроектов, защищающих бизнес и создающих лучшие условия для его работы, как, например, реформирование АРМА, "Дія.Сити" и т.д. Однако настоящая помощь бизнеса сегодня для меня – это временная следственная комиссия по защите прав инвесторов. Здесь рассматриваются реальные кейсы и проблемы бизнеса, комиссия – это коммуникативная площадка и помощь. Получив обращение, мы можем пройти трудный путь вместе с бизнесом. Это постоянные напоминания контролирующим и исполнительным органам власти по решению конкретных проблем, участию в судебных заседаниях и изучению дел. И, конечно, законодательные изменения – они необходимы для того, чтобы тех проблем, с которыми к нам обращаются, не было в принципе.

Есть ли практические результаты деятельности ВСК?

Конечно. Это возвращенные или разблокированные миллиарды гривен инвестиций, уже ушедших в экономику нашей страны. За первый год работы это 5,5 млрд грн, в этом году уже есть решенный кейс на 6 млрд грн инвестиций и несколько поменьше. Это также наконец-то вынесенные судебные решения по делам, которые тянулись годами, где государство не возвращало средства бизнеса, где были рейдерские захваты, где подпись одного мелкого чиновника заблокировала миллиардные инвестиции в Киевскую область. Пока эти вопросы решены.

ВСК работает по принципу площадки для всех сторон. Мы часто привлекаем к обсуждению представителей разных органов власти. Так, отмечу достаточно плодотворное сотрудничество с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, Министром внутренних дел Денисом Монастырским, который буквально в первые месяцы своей работы вместе с нами организовал большую встречу с представителями бизнеса. Результатом стало создание нового подразделения в правоохранительных органах, которое будет заниматься исключительно вопросами защиты инвесторов.

Собственно, вся группа, которая принимала участие в этой встрече, до сих пор активно сотрудничает, включая бизнес и ассоциации. Это еще раз подтверждает, что наши намерения и намерения Дениса не формальность. Уже запланированы рабочие группы по детенизации рынка горючего, борьбы с контрафактом; взято в работу несколько кейсов по рейдерству. Это прямое сотрудничество правоохранителей, законодательной власти и бизнеса, желающего работать в честных условиях. И это приносит результат.

Большую огласку в СМИ получило судебное противостояние шведской компании "Scania" с ее дилером компанией "Клюква". Как влияет этот скандал на инвестклимат в Украине? Какова позиция ВСК по этому делу? Несомненно, подобные ситуации влияют на инвестклимат в стране. Но как именно влияют, можем понять, отвечая на вопрос: "Восстанавливается ли справедливость?". В данном случае она возобновлена.

Вопрос недобросовестных партнеров, которые могут работать с инвестором, актуален не только в Украине, но и по всему миру, а сможет ли компания и инвестор защитить свои права – это уже то, с чем мы как законодательный орган власти можем работать и менять.

Мы вряд ли можем поймать за руку всех недобросовестных подрядчиков. А вот сделать невыгодным действовать не в рамках закона и договоров, можем – над этим и работаем. Скажу, что когда только Scania обратилась к нам, однозначной позиции не было, поэтому общались со всеми участниками спора и изучали ситуацию. Сейчас, думаю, есть хороший сигнал для инвесторов: если даже с вами случится неприятная ситуация и ваши права будут нарушены, инвестирование в виде ВСК в нашей стране сможет вам помочь, чтобы все было по закону.

Другая скандальная ситуация – штраф "Новой Почте" в размере 326 млн грн, который Госпотребслужба сначала наложила, а затем отменила из-за процессуальных нарушений в ходе проверки. Как сделать невозможным подобные действия, вредящие инвестклимату?

Хотя дело "Новой Почты" не было кейсом ВСК, мы, конечно, не могли его не заметить. По этому вопросу уже собирается большая встреча с бизнесом 15 ноября и готовится соответствующий законопроект. Суть которого – как раз снизить вероятность наложения завышенных штрафов не только конкретно для "Новой Почты", но и в целом для бизнеса. Надеюсь на активное участие бизнес-сообщества, чтобы этот законопроект принес желаемые изменения.

Новая Почта – очень большая компания, поэтому ей легче отстаивать справедливость. А что делать малому и среднему бизнесу, страдающему от несправедливого давления проверяющих органов? ВСК может предложить алгоритм, который поможет МПБ противостоять подобным "наездам"?

Мы можем предложить даже больше, чем алгоритм – это изменения в закон, о которых я говорил. Однако идеальных законов не существует и не всегда есть гарантия их выполнения, так что если ваш бизнес оказался в ситуации, подобной "Новой Почте", независимо от того, велика ли вы компания или нет, нужно идти в суд и обжаловать такие решения. Конечно, если вы уверены в своей правоте и честно вели деятельность предприятия. Надеюсь, с принятием указанных изменений таких ситуаций будет происходить все меньше. Если вы сталкиваетесь с нетипичными проблемами и "наездами", обращайтесь к нам. Такие обращения могут подвигнуть изменения к законам. Мы публично говорим о больших кейсах, но это не означает, что не рассматриваем дела малого и среднего бизнеса.

Почему назрела реформа АРМА? Какой в ВСК видят реформированную АРМА?

Назрела из-за обращения в ВСК компаний, пострадавших от неправомерных действий агентства. Это послужило одним из тех тревожных колокольчиков, которые требуют уделить этой теме больше внимания и ускорить запуск реформы. А причина реформирования вполне понятна – вместо работы с попадающими в него активами, агентство стало государственным рейдером и начало именно решать, каким активам в него попадать. Схема достаточно проста: заводится дело, например, на владельца завода из-за "удобного" прокурора в области (завести дело и получить решение суда – это разные вещи, замечу, это не так сложно сделать); наш собственник оказывается под следствием и, в качестве меры пресечения, у него конфисковывают имущество без решения суда. Пока в суде наш владелец завода подтверждает свою невиновность, агентство уже продает имущество, и вернуть его уже достаточно тяжело.

По новому закону, АРМА не сможет продавать имущество без согласия собственника и не сможет конфисковывать имущество без решения суда. То есть, наконец, вернется к существу своего основания – управления активами, которые попадают в него по решению суда. Все, что "криво лежит" и у чего есть собственник, вина которого не доказана в суде, а наказанием не является отчуждение имущества, останется у собственника.

Глядя на такие кейсы, становится понятным, что если агентство так поступало на протяжении многих лет, система частично прогнила и в кадровом составе, ведь есть те люди, которые участвовали в таких схемах.

ВСК участвовала в разрешении конфликта между иностранным ритейлером "Ашан" и АРМА. Расскажите об этом.

Это как раз один из тех кейсов, который показал, что дела с АРМА идут не очень хорошо для бюджетов страны и городов, но очень хорошо для наполнения карманов. "Ашан" планировал строительство большого комплекса в Одесской области, инвестиции в 6 млрд грн. Для людей и страны это только плюсы – инвестиции, рабочие места, большие суммы налогов в год в местный бюджет. Участок приобрели и планировали строительство. Но их участок оказался у АРМА, которое не долго думая продало его за 5% от себестоимости.

Этот кейс был достаточно сложным, как собственно многие из попадающих к нам. Состоялись продолжительные обсуждения. Здесь также нужно поблагодарить Галину Янченко за упрямство в хорошем понимании этого слова и работу со всеми участниками процесса. Обычно на судебных заседаниях присутствовали также представители нашей ВСК. Сегодня мы уже можем говорить о завершении дела по "Ашану", ведь есть приговор Верховного суда в пользу компании. Но волокита за это время забрала не только ресурсы у компании, но и налоги в размере 150 млн грн в год.

Вот – яркая причина, почему назрела реформа АРМА.

Какие направления усовершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности лично Вы считаете приоритетными?

Есть глобальные реформы, которые окажут влияние на весь бизнес в стране. Одно из важнейших звеньев, влияющих на инвестиционную привлекательность, – это судебная система. Когда она работает правильно и честно, любой малый предприниматель или крупный инвестор будет чувствовать себя защищенным. Дело не в том, возникают ли проблемы. Вопрос – можешь ли ты восстановить справедливость. Этими инициативами занимается профильный комитет, глубоко понимающий проблематику, поэтому надеюсь в реформах на него.

Также назрело урегулирование вопроса с завышенными штрафами от государственных органов. История с "Новой почтой" – яркий пример. На мой взгляд, мы должны прийти к формуле: честный бизнес и честные взаимоотношения со стороны государства. То есть сделать невозможным нарушение закона со стороны предпринимателей, но и дать им достойные условия и достаточную свободу. Это большая и серьезная цель, к которой мы стремимся во временной следственной комиссии.