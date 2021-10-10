Кто спонсирует 'Слугу народа': СМИ узнали о 'богатых' пенсионерах и бухгалтерах-миллионерах

Политическую партию "Слуга народа" спонсируют множество простых украинцев и компаний, которые перечисляют тысячи, а иногда и сотни тысяч гривен. При этом некоторые из крупных доноров на самом деле оказываются фейковыми.

Об этом стало известно из сюжета Bihus.info. Журналисты проанализировали отчет партии за третий квартал 2020-го года, а также пообщались с некоторыми людьми, которые указаны спонсорами "СН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К примеру, в документе сказано, что киевский менеджер Игорь Юрьевич Куприец пожертвовал партии целых 995 тыс. гривен. Однако родители 29-летнего мужчины рассказали, что это невозможно, так как таких денег у их сына просто нет.

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Еще несколько крупных спонсоров, согласно отчету, проживают в столичном районе Корчеватое. Так, семейная пара пенсионеров, Мария Иосифовна и Василий Николаевич, перевели на счета "Слуги народа" по 400 тыс. гривен каждый. При этом сама женщина утверждает, что она получает пенсию в 2 200 гривен и такими средствами ее семья не располагает.

Еще 800 тыс. гривен партия получила от другой пары местных пенсионеров, однако с ними поговорить не удалось.

Следующим одним населенным пунктом, где живет много доноров "Слуги народа", оказался Нетишин на Хмельнитчине. К примеру, большое пожертвование – почти 1,5 млн гривен – сделала 61-летняя бухгалтер Галина Михайловна. Факт отправки средств она подтвердила, но происхождение денег не объяснила. Ее коллега, бухгалтер Маргарита Александровна, перечислила еще 995 тыс. гривен.

Еще больше денег, чем она – 1,8 млн гривен – перечислил Виктор Михайлович, который торгует рыбой на рынке. Этот спонсор не смог сказать, было ли данные средства переведены на самом деле.

Кроме них, в Нетишине проживает и 42-летний Виталий Владимирович, который сначала якобы пожертвовал "слугам" миллион гривен, а после баллотировался на выборах от другой политсилы – партии "Европейская солидарность". Он заявил, что деньги не переводил, а "в отчетах можно указать что угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский поставил оценки себе на должности президента, а также партии "Слуга народа" за два года работы.