Кто изуродовал Киев: названы худшие новостройки столицы

Несколько десятков экспертов составили рейтинг худших зданий Киева. Большинство самых уродливых многоэтажек спроектировал бывший архитектор столицы Сергей Бабукин. Он не только выдавал разрешения на строительство, но и сам создавал проекты, которые, по мнению экспертной среды, уродуют Киев. Он же один из главных "авторов" столичных пробок – здания строили, не расширяя инфраструктуру, без необходимого количества парковочных мест.

Рейтинг составило издание Birdinflight. Эксперты, к которым обратилась редакция, признались, что работать над антирейтингом было проще, чем составлять список примеров удачной архитектуры. Плохих объектов – спроектированных бездумно, построенных наспех из низкокачественных материалов – в Киеве куда больше, чем хороших.

На доску позора здания попадали за вычурный фасад, дешевую стилизацию, декоративные арки и колонны, какие встречаются разве что во дворцах Бузеску. Не удивительно, что в антирейтинге оказался и жилой комплекс, разместивший на своей территории реплику Эйфелевой башни (глупость еще больше удручает своей неоригинальностью – такая же башня уже есть в китайском Тиандученге).

Целых семь проектов из списка созданы под руководством одного архитектора – Сергея Бабушкина. Еще несколько– утверждены во время его работы главным архитектором Киева. При этом найти авторов некоторых зданий было непросто: архитектурные бюро не публикуют слабые объекты в портфолио. Кроме того, случается, что заказчик значительно меняет проект — и архитектор решает не указывать себя автором здания.

OBOZREVATEL может не соглашаться с отдельными позициями рейтинга и с мнением опрошенных экспертов, при этом сам список мы публикуем без купюр.

улица Нижний Вал, 27—29

Архитекторы: Творческая архитектурная мастерская "БАБИЧ"

Застройщик: "Патели Лизинг"

Годы строительства: 2012 — настоящее время

Согласно утвержденному проекту это здание должно было быть пятиэтажным. Потом разрешили восемь этажей, но застройщик самовольно добавил еще четыре. Суд продолжался с 2014-го. В прошлом году "Патели Лизинг" обязали демонтировать верхние уровни, но в октябре 2020 года апелляционный суд отменил это решение и закрыл дело. Теперь Государственная архитектурно-строительная инспекция обязана разрешить ввод здания в эксплуатацию. Сделает она это или подаст апелляцию, скоро станет известно, а пока продажа квартир в комплексе приостановлена.

Почти все эксперты рейтинга критикуют здание за некачественную архитектуру в псевдоисторическом стиле, неуважение к среде и завышенную этажность. По их мнению, если здание все же введут в эксплуатацию, это станет плохим прецедентом, который в дальнейшем будет оправдывать любые нарушения.

улица Ивана Мазепы, 11б

Архитекторы: Творческая архитектурная мастерская Степанова, Сергей Степанов; Творческая архитектурная мастерская "Мрия", Мария Сусская

Застройщик: KAN Development

Год завершения строительства: 2012

Жилой комплекс на 26 этажей возвели на месте снесенного детского сада.

Архитекторы критикуют здание за то, что оно портит панораму киевских холмов и выглядит несовременно. По их мнению, корень проблем в том, что строительство в историческом центре происходит хаотично, безо всякой системы. Ее разработка — это сложный процесс коммуникации между общественностью, властями, застройщиками, архитекторами.

Кловский спуск, 7

Архитекторы: Сергей Бабушкин, Андрей Мазур, "Архитектурный союз"

Застройщик: "Жилстрой"

Годы строительства: 2006—2012

Этот бизнес-центр иногда называют "киевским Монпарнасом", сравнивая строение с ненавидимой французами башней в Париже. Претензии к зданию возникли даже у ЮНЕСКО: башня своим видом портит панораму Киева, выделяясь на фоне колокольни Киево-Печерской лавры.

В народе самый высокий небоскреб Украины (47-этажная башня достигает 168 метров) получил сразу три прозвища — "телескоп", "башня Саурона" и "пенек".

улица Грушевского, 9а

Архитекторы: Сергей Бабушкин, "Архитектурный союз"

Застройщик: Aurora Development

Год завершения строительства: 2007

Типичный для Киева случай: жилой дом задумывался как 13-этажный, но стал 22-этажным. Несмотря на многочисленные обещания властей снести незаконные уровни и завести уголовные дела, дом стоит в прежнем виде.

Свой выбор эксперты объясняют тем, что здание выполнено в псевдоисторическом стиле, оно слишком громоздкое и нарушает панораму города.

Архитекторы: Сергей Бабушкин, "Архитектурный союз", Александр Комаровский, Руслан Кухаренко. Скульптор: Анатолий Кущ

Годы постройки: 1998—2001

Ансамбль Майдана архитекторы критикуют за многочисленные объекты, создающие визуальный хаос: монумент Независимости, Лядские ворота и купола "Глобуса" выглядят разрозненно. Также эксперты отмечают, что во время реконструкции Майдан разбили на небольшие участки, создав таким образом лабиринт, — как общественное пространство главная площадь уже не функциональна.

Впрочем, могло быть и хуже. Согласно изначальному проекту от монумента Независимости должны были расходиться аркады с позолоченными скульптурами.

улица Глубочицкая, 73/77

Архитекторы: "Украинские архитектурные технологии", И. Серкин, С. Цвилий, Н. Орел, "Укрпроектреконструкция", "Статус Буд-Прайм", О. Ю. Швиденко

Застройщик: Status Group

Годы строительства: 2016 — настоящее время

ЖК "Подол-Плаза" — это 26-этажный жилой комплекс на более чем 600 квартир. Проект, как и многие в этом списке, критикуют за псевдоисторизм, завышенную высотность, а также за увеличение транспортной нагрузки на прилегающие улицы.

улица Жилянская, 118

Архитекторы: "Архинжпроект"

Застройщики: "Литий Камінь", City Group

Годы постройки: 2008—2014

ЖК "Элегант" — первое киевское здание застройщика Анатолия Войцеховского, фигуранта уголовных дел об аферах с недвижимостью. Проекты Войцеховского часто становились проблемными; среди них и ЖК "Элегант", который ввели в эксплуатацию еще до окончания стройки. Вместо разрешенных 26 этажей в высокой части дома их оказалось 32.

Эксперты отмечают неудачное цветовое и архитектурное решение, низкое качество материалов, громоздкость и нарушение общего ансамбля улицы.

улицы Дегтярная, Кожемяцкая, Воздвиженская

Архитекторы: Владимир Шкрогаль, С. Штуков, А. Подольский, И. Высоцкая, Я. Дегтярь, А. Колесников

Застройщики: "Киевгорстрой", "Укрбуд", "Укрбуд Девелопмент", DCH

Годы постройки: 2012 — настоящее время

Изначально в урочище были дома ремесленников, которые в советское время превратили в коммуналки, а в 1980-х снесли. "Деревня Микки-Мауса", как называл современную застройку урочища Гончары-Кожемяки главный архитектор Киева Сергей Целовальник, включает в себя ЖК "Воздвиженка" и ЖК "Подол Град".

ЖК "Воздвиженка" построили раньше, его жители возмущаются низкокачественной отделкой зданий и плачевным состоянием коммуникаций. Строительство "Подол Града" пока заморожено. Из общественных пространств на территории — всего одна площадь.

Эксперты ругают "Воздвиженку" за полное отсутствие архитектурного вкуса и дешевизну.

улица Глубочицкая, 99а

Архитекторы и застройщик: "Гефест"

Годы постройки: 2014—2016

По словам застройщика, центр "Гефест" сочетает в себе "русский авангард 1920-х годов, конструктивизм, полет архитектурной мысли третьего тысячелетия и является объектом современного искусства".

Эксперты отмечают, что здание не вписывается в историческую застройку Подола, построено некачественно, в псевдоисторическом стиле, с никчемушной лепниной и "античными" статуями, — запредельная безвкусица даже для особняков нуворишей в Конча-Заспе.

улица Драгоманова, 2а, 2б, 4а, улица Олены Пчилки, 6а, 8

Архитекторы: "Виробничо-Технічна Агенція", Игорь Авдеев

Застройщики: "Киевгорстрой", Perfect Group

Годы постройки: 2014—2016

ЖК "Позняки-4а" — это 6 домов по 25 этажей, для которых не построили ни парковок, ни школ, ни детских садов. Из зелени — только газоны без деревьев. Архитекторы считают этот комплекс показательным примером того, как застройщики пренебрегают инфраструктурой в погоне за жилыми квадратными метрами.

Чрезмерно плотная застройка характерна для всего района. По мнению экспертов, из-за низкого качества строительства через 30-40 лет такие дома станут сегодняшними хрущевками — в них никто не захочет жить.

улица Институтская, 18

Архитекторы: Сергей Бабушкин, "Архитектурный союз"

Застройщик: HKM Realty

Годы постройки: 2005—2010

25-этажную высотку построили прямо посреди двора на Липках, который раньше был закрытым садом. Здание попало в рейтинг из-за того, что своей высотой и примитивной архитектурой портит вид, который открывается с Майдана, — башня выглядывает из-за гостиницы "Украина".

бульвар Шевченко, 37/122

Архитекторы: Юрий Серегин, Анатолий Дощенко, Анатолий Гудыменко, Ирина Никитина, Татьяна Малеванная, Андрей Жубинский

Застройщик: Esta Holding

Годы постройки: 2005—2007

Построенное в нулевых офисное здание на углу бульвара Шевченко и улицы Саксаганского отвечает расхожему пожеланию заказчиков сделать все и сразу: это и небоскреб, но вписывающийся в застройку, и современное здание, но с историческими элементами.

Эксперты ругают бизнес-центр за перегруженность разными деталями, формами и материалами, из-за чего объект выглядит безвкусно. В народе комплекс прозвали "домом с поллюцией".

МФК "Гулливер", Спортивная площадь, 1а

Архитектор: Татьяна Григорова

Застройщик: "ТРИ О"

Годы постройки: 2003—2013

БЦ "Парус", улица Мечникова, 2а

Архитекторы: Сергей Бабушкин, "Архитектурный союз"

Застройщик: "Мандарин-Плаза"

Годы постройки: 2004—2007

141-метровый "Гулливер" — второй по высоте небоскреб Украины, 133-метровый "Парус" — третий. Оба здания являются офисными центрами самого высокого класса "А". Эксперты критикуют их в комплексе — не за внешний вид, но за неуместное расположение. Небоскребы создали дополнительные проблемы с трафиком в центре города и слишком превышают высоту окружающих зданий, тем самым портя общий вид улиц.

переулок Тараса Шевченко, 12

Архитектор: Сергей Бабушкин

Годы постройки: 1994—1998

Здание "Проминвестбанка" недалеко от Майдана попало в рейтинг из-за слишком громоздких и сложных форм в архитектуре, а также из-за выбора гранита и золота, контрастирующих с соседствующими фасадами. Все в комплексе, по мнению экспертов, делает здание больше похожим на церковь, а не на банк.

улица Сечевых Стрельцов, 84а

Застройщик: "Стройинвест"

Годы постройки: 2010—2016

"Дом с облаками" на улице Сечевых Стрельцов — это 18-этажное жилое здание на 32 квартиры. Эксперты критикуют его за неудачное решение с раскраской фасада, которая все же не помогла спрятать избыточную высоту объекта. Тем более в изначальном проекте фасады выглядели иначе и остекление было лаконичнее.

улица Коперника, 7

Архитекторы: Архитектурная мастерская "АМА"

Застройщик: "Киевгорстрой"

Годы постройки: 2013—2016

Неподалеку от "дома с облаками" находится 26-этажное жилое здание на улице Коперника, 7. В антирейтинг объект попал за неудачное цветовое решение, отсутствие двора и парковки, слишком большую высоту и за то, что проектом не предусмотрены корзины для кондиционеров. Кроме того, жилой дом возвышается над построенным в стиле советского модернизма кинотеатром "Киевская Русь" и портит его вид.

ЖК "Ярославов Град" (слева), улица Бульварно-Кудрявская, 15а

Архитекторы: "САНГРИЯ-М"; Богдан Живчик; Юрий Бородкин, Анна Бородкина

Застройщики: "Горстрой", "Киевгорстрой"

Годы постройки: 2016 — настоящее время

Клубный дом Art Hall (справа), улица Бульварно-Кудрявская, 21

Архитектор: Лариса Назаренко

Застройщик: Independence

Годы постройки: 2011—2017

В квартале, где сейчас находится Art Hall и строится ЖК "Ярославов Град", раньше находился Сенной рынок — памятник архитектуры, снесенный в 2005 году после закрытия на реконструкцию. Хотя изначально рынок действительно должны были реконструировать, добавив к нему корпуса для жилья и офисов, проект так и не реализовали. В 2016-м на месте рынка начали строить пять 7-19-этажных домов на 776 квартир. В ответ активисты и музыканты устраивали протестные концерты и диджей-марафоны "Культура против хамства".

Высокие комплексы визуально "задавили" старые пятиэтажные дома в квартале. Art Hall критикуют за несовременную архитектуру, а "Ярославов Град" — за безликость, слишком большую плотность застройки и создание проблем с трафиком на относительно узкой и тихой Бульварно-Кудрявской улице.

улица Глубочицкая, 32а, 32б, 32в

Архитекторы: Юрий Бородкин, Г. Романов

Застройщик: "НЕСТ"

Годы постройки: 2006—2013

Три 25-этажные башни с куполами посажены на трехэтажный бизнес-центр, на крыше которого также есть парковка и двор для жильцов. Экспертам комплекс не нравится из-за фасадов бизнес-центра в псевдоисторическом стиле и самих башен, которые нельзя отнести ни к современной, ни даже к той же псевдоисторической застройке.

проспект Победы, улица Борщаговская

Архитекторы: архитектурная мастерская Сергея Вариводы, архитектурная студия Андрея Пашенько

Застройщики: "Киевгорстрой", BUD Capital

Годы постройки: 2016 — настоящее время

Раньше на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского был сквер перед центральным ЗАГСом, построенным в стиле советского модернизма. Сейчас здесь три 36-этажные башни, объединенные трехэтажным стилобатом, из-за которых здания ЗАГСа уже и не разглядеть.

У комплекса изначально неудачное расположение, считают эксперты: он находится между двумя магистралями, рядом с путями скоростного трамвая и железной дорогой. Из-за шума и загрязненного воздуха будет сложно проводить время на крыше стилобата и даже открывать окна.

улица Анри Барбюса, 52/1, улица Филатова, 2/1

Архитекторы: архитектурная мастерская Сергея Вариводы

Застройщики: "Киевгорстрой", BudCapital, Perfect Group

Годы постройки: 2014—2016

ЖК "Французский квартал" — это пять домов (на 1 200 квартир) высотой от 9 до 25 этажей в центре Киева. Эксперты критикуют проект за отсутствие архитектурной мысли, копию Эйфелевой башни, несовременное благоустройство двора со стандартными детскими площадками, а также общую безликость и непривлекательность.

Львовская площадь, 8б

Архитекторы: "УкрБудКонтракт", Виталий Павленко

Год постройки: 2009

До 2008 года на месте бизнес-центра на Львовской площади был фонтан, а трехэтажное здание стало результатом его реконструкции. Мало того что город лишился общественного пространства — здание нарушает архитектурную идею всего квартала, закрывает историческую застройку и спорит с соседним зданием, Домом торговли.

Эксперты отмечают, что по форме торговый центр является современной архитектурой, но без композиции или идеи. Кроме того, строение уменьшило площадь перед остановкой.

улица Михаила Максимовича, 24

Архитекторы: "Роял Хауз Груп", Елена Кочерга; "АІММ-ГРУП", Александр Тригуб

Застройщик: Royal House

Год постройки: 2016 — настоящее время

"Вы мечтали жить в Англии? Мы воплотили ваши мечты в реальность!" — сообщается на сайте ЖК "Новая Англия". В комплексе 14 домов высотой от 14 до 21 этажа; также здесь есть школа, детский сад, подземный паркинг, магазины и кафе.

Экспертам в этом проекте не нравится имитация исторического стиля, несовременное благоустройство и безвкусное украшательство: кабинки охранников, стилизованные под английские телефонные будки, скульптура в виде двухэтажного автобуса и другие британские атрибуты. Также, считают архитекторы, по зданию видно, что на отделке сэкономили, — тогда как в Европе, которую застройщик пытался наследовать, многие объекты выглядят выигрышно в том числе благодаря качеству отделочных материалов.

улица Саксаганского, 37к

Архитекторы: Проектный центр "Позняки-Жил-Буд", Анатолий Филовец

Застройщики: "Познякижилстрой", Taryan Group

Годы постройки: 2012—2016

Этот 32-этажный дом в 2016-м даже отметили премией в сфере недвижимости EEA Real Estate Forum & Project Awards как "Жилое здание года". Двора у него нет, но застройщик позиционирует Royal Tower как первый жилой дом с парком на крыше.

По словам экспертов, комплекс попал в их списки за несовременность, неуместное расположение здания такой высоты и за то, что два десятка небольших деревьев на крыше называют парком.

улица Нижний Вал, 51

Архитекторы: "Крамалл"

Годы реконструкции: 2013—2014

Офисный центр "Домино" — это реконструированное в 2013—2014 годах советское модернистское здание. Эксперты внесли его в свои списки за то, что реконструкция усугубила ситуацию: пестрый фасад визуально нарушает объем здания и слишком контрастирует с исторической средой Подола.

Десятинный переулок, 3—5

Застройщик: "Интергал-буд"

Годы постройки: 2012—2015

Земля в Десятинном переулке охраняется ЮНЕСКО, так как это буферная зона "Софии Киевской" и территория заповедника "Древний Киев", поэтому разрешение на стройку здесь должна давать Верховная Рада. На этом же участке, который арендует Украинская православная церковь Киевского патриархата, раньше располагались два дома XIX века, причем один из них — памятник архитектуры.

Но в 2012-м здесь начали строительство, из-за которого спустя два года и снесли оба здания. Поскольку проект не был утвержден, а на участке предварительно не провели археологические раскопки, начались протесты активистов и судебные разбирательства. Историки утверждали, что под стройкой находились остатки фундамента двухэтажного каменного дворца Х века, который мог быть резиденцией князя Владимира. Кроме того, новое здание должно было стать приемной церкви, но оказалось бизнес-центром.

В 2013 году активисты даже снесли строительный забор и установили напротив памятник "Земельному дерибану": кулак, держащий вилку. В 2015-м суд вынес решение остановить строительство и демонтировать верхние этажи, чтобы здание не превышало высоту 27 метров — максимум, разрешенный в этой части города генеральным планом. Застройщик подчинился и уменьшил высотность.

Из-за этой скандальной истории архитекторы и внесли бизнес-центр в свои списки худших зданий Киева. Также эксперты отметили неудачное цветовое решение и псевдоисторический фасад, нарушающий подлинность исторической среды заповедников "Древний Киев" и "София Киевская".

Над рейтингом работали: Дмитрий Васильев и Александр Попов (Archimatika), Виктория Якуша (Yakusha Design), Сергей Махно (Sergey Makhno Architects), Вадим Заплатников и Лариса Меркулова (Garazd Architects), Антон Олейник (Burø), Владимир Непийвода и Дмитрий Дудченко (YOD Design Lab), Семен Поломаный (Zemlia), Руслан Литвиненко и Антон Вергун (Shovk), Евгения Василовская (Project 7), Богдан Куцевич ("Куцевич + партнеры"), Дмитрий Аранчий (Dmytro Aranchii Architects), Анастасия Стрижевская (AER), Иван Юнаков (33BY Architecture), Александр Манукьянс, Антонина Капля (TSEH Architectural Group), Виктор Герасименко (Synectic A), Йова Ягер (Yova Yager Hospitality Design).

Редакция OBOZREVATEL, как и многие киевляне, может не соглашаться с отдельными позициями в рейтинге. Однако при этом факт остается фактом – огромное количество "безликих" и вычурных новостроек в Киеве всего за несколько лет смогли изуродовать один из самых красивых городов Европы.