Крупнейший в мире производитель пальмового масла запретил экспорт продукции: известна причина

Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, запретит экспорт продукции и сырья для него. Причина – дефицит.

Приостановка поставок стартует с 28 апреля и продлится до тех пор, пока правительство не решит проблему с дефицитом продукции, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я буду продолжать следить и оценивать реализацию этой политики, чтобы внутренние поставки растительного масла были в изобилии, а цена была доступной", – сказал Видодо.

Действия Индонезии усиливают рост протекционизма по всему миру после того, как в Украине разразилась война. Правительства стремятся обеспечить местные запасы продовольствия в условиях резкого роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

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Аргентина, как один из крупных поставщиком растительного масла, повысила экспортные пошлины на соевое масло. ООН (Организация Объединенных Наций) призвала страны оставить торговлю открытой, заявив, что эти шаги только еще больше поднимут мировые цены.

По словам Гнанасекара Тиагараджана, руководителя отдела торговых стратегий и стратегий хеджирования в Kaleesuwari Intercontinental, до даты вступления в силу 28 апреля все еще может осуществляться экспорт. "Это краткосрочная мера, и вряд ли она продлится долго. Я не вижу в этом продолжающейся напряженности на рынке. Но в ближайшей перспективе это, вероятно, приведет к резкому скачку цен", – сказал Тиагараджан.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Британии супермаркеты ввели ограничения на продажу масла, поскольку запасы сократились из-за войны в Украине. Кстати, продукция уже подорожала. Дело в том, что большая часть подсолнечного масла в Великобритании поступает именно из Украины, и перебои с экспортом привели к дефициту и увеличению спроса на альтернативы.