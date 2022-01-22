Крупнейшие молокозаводы страны получат 'социальный' газ — Кабмин

Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", — говорится в сообщении.

В январе к торгам допустили 100 компаний.

Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.

В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, "Яготынский маслозавод", которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.

Видео дня

Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива. Это "Дубномолоко" и "Клуб Сыра", которые претендуют на более полумиллиона куб. м газа.