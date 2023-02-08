Кризисное реформирование: как Украина проведет быструю децентрализацию энергосети

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающихся с октября 2022 года массированных обстрелов инфраструктуры страна должна быстро проводить децентрализацию энергетической системы. Со времен Советского Союза в Украине огромные и сверхмощные электростанции, которые через сложную систему распределения питают множество конечных потребителей. Это и до войны представляло угрозу, а теперь стало настоящей проблемой.

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Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

По его словам, даже после массовых обстрелов стабильное энергоснабжение сохранялось в тех регионах, где работали небольшие частные электростанции - ветряные, солнечные, биогазовые и т.д. При этом уже четко понятен принцип построения новой украинской энергосистемы: должно быть множество мелких электростанций, которые максимально приближены к потребителям и объединены в огромную децентрализованную сеть. Хозяйства в нынешних условиях стимулируются переходить на новые, возобновляемые и дешевые источники энергии. Свой пример привел в прошлом году директор украинской фирмы, производящей и устанавливающей твердотопливные котлы. По его словам, одна из школ такими котлами отапливается.

"Да, это мегаваттник, заботится о нем местный фермер. Он дает солому, обслуживает, ему государство платит по счетчику. Эффект поражает: школа большая, зимой в спортзале дети в трусах тренируются, директор школы иногда звонит фермеру: убавь тепло, жарко ", - рассказал директор.

Он также добавил, что такой котел способен обогреть 4500 квадратных метров. Также такие котлы работают в Дании, 17 тысяч штук. Копенгаген отапливается электростанцией на соломе. Также именно в восстановительных энергоносителях и есть прогресс.

Михаил Бернацкий, основатель ООО "Рост Агро" в Полтавской области, также рассказал, что при выборе альтернативного отопления следует обратить внимание на котлы без теплообменников. Он пришел к выводу, что наиболее удобно использовать деревянную щепу, гранулу и пеллеты как продукты сгорания.

Украина производит колоссальное количество органики и, если раньше ее не использовали, теперь она может стать отличным источником энергии. Это понимают и украинские политики. В частности, в июле 2022 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что вместе с Министерством финансов и другими ведомствами они поддерживали развитие биоэтанола. Также принят законопроект №7401, позволяющий не только активнее производить технические и пищевые спирты, но и биоэтанол могут быть как культуры, непосредственно выращиваемые на полях, так и отходы животноводства и растениеводства.

Другим перспективным направлением является выращивание так называемых энергетических растений. Такое древесное сырье для производства трески, пеллет и даже дров позволит рекультивировать деградированные земли и решить ряд социальных проблем по безработице. В Украине есть возможность выращивать прутовидную иву, орешник, рябину, тополь и иву. С них можно собирать древесину каждые 4-7 лет.

Альтернативным вариантом является выращивание травянистых культур. Это мискантус, просо прутовидное, бодяк и коровяк. Такие энергетические плантации улучшат почву и повысят ценность земельных участков.

В настоящее время при нынешних ценах на газ использовать энергокультуры становится в разы выгоднее. О том, что Украина будет ориентироваться на децентрализованную систему, уже говорил и премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, правительство намерено активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий.