Криволап: реализация Национальной экономической стратегии 'усилит' экономику Украины в 2,5 раза

– Этими днями в Кабмине идет поочередное обсуждение ключевых блоков Национальной экономической стратегии-2030, которую с сентября прошлого года разрабатывает правительство при участии Центра экономического восстановления. Расскажите, в чем практическая ценность этого документа?

– Такие комплексные документы, как Стратегия, требуют высокого уровня координации усилий. Если вы сейчас соберете в одной комнате ключевых министров, депутатов, заместителей главы ОП, то, вероятнее всего, у них будут разные мнения, какие отрасли нужно реформировать в первую очередь, каким инициативам отдавать предпочтение и так далее. Поэтому Национальная экономическая стратегия важна как источник "единой правды" — этот документ четко отвечает на вопрос, по какому экономическому курсу будет двигаться наша страна в ближайшие 10 лет.

Важно и то, что Стратегия разрабатывалась при активном участии экспертной среды и бизнеса. Это достаточно широкий круг стейкхолдеров, более 400 экспертов из разных отраслей, представители think-tanks, бизнес-ассоциаций, гражданского общества. Многие вещи были на поверхности, но, чтобы проверить, релевантны они или нет, мы переговорили буквально со всей экспертной средой. То есть, наработанные для Стратегии векторы экономического развития — это такой широкий консенсус. Мнение, которое разделяют и бизнес, и экспертное сообщество, и чиновники, и депутаты. При этом Центр не просто собрал экспертизу разных людей, мы провели подробный анализ и выполнили расчеты в макроэкономической модели, которые показывают, сколько процентов прироста ВВП дает та или иная инициатива.

– Не станет ли Стратегия очередным документом, который напишут и оставят на полке?

– У меня нет сомнений, что Стратегия станет реальным действующим документом. Во-первых, как я уже сказал, в ее разработку были вовлечены множество чиновников, депутатов, представителей бизнеса. Они верят в этот документ и готовы работать на его имплементацию.

Во-вторых, Стратегия после окончания всего круга обсуждений и просчетов будет принята актом правительства. Это гарантия того, что среднесрочная и долгосрочная Программа действий Кабмина, а также прочие секторальные стратегии будут согласованы с этим единым документом. Также первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук уже публично заявил, что основой для определения приоритетов законодательной деятельности в 2021 году станет, в том числе, и Национальная экономическая стратегия-2030.

- По каким вопросам сложнее всего было прийти к компромиссам между бизнесом и чиновниками при разработке Стратегии?

– Действительно, достичь компромиссов было непросто. Внутри Центра было множество обсуждений и дискуссий. Мы проводили десятки стратегических сессий, сотни глубинных интервью. Понятно, что на многие вопросы представители бизнеса смотрят по-разному, даже в рамках одной отрасли. Не говоря уже о регулировании со стороны власти. Именно поэтому Центр выступил объективизатором, который старался сблизить зачастую противоречивые интересы государства и бизнеса. Для этого еще в начале работы мы приняли решение, что все инициативы, которые предлагаются Кабинету Министров, должны соответствовать целому ряду четких критериев. Например: не противоречить европейскому курсу Украины, не нарушать антимонопольное и антикоррупционное законодательство и так далее. А основным критерием был экономический рост государства. Наш посыл — "мы должны действовать сообща, чтобы за ближайшие десять лет "удвоить" экономику". И к этому, я думаю, у бизнеса вопросов не будет.

- Подобные стратегии когда-либо уже делали в Украине?

– В 2010 году, по моей информации, специалисты McKinsey помогли разработать стратегию, направленную на изменения в госуправлении. И в этой части она была реализована. Были также точечные стратегии, которые касались реформирования армии, социальной сферы, судов. Но специализированной экономической стратегии, в которой взаимосвязаны все отрасли, в стране нет уже более 10 лет.

- На опыт каких стран вы ориентировались при разработке Стратегии?

– Нам не надо далеко ходить, у нас есть пример Польши, которая разработала успешную экономическую стратегию еще до того, как избавилась от контроля со стороны СССР. Есть пример Турции, которая разработала долгосрочную стратегию и с большим успехом ее реализовывает. В целом, вдохновением для нас являлись стратегии стран, у которых выходило "удваивать" или "утраивать" экономику за 10 лет.

Я убежден, что у Украины сейчас нет другого выхода, кроме как сделать экономический прорыв. И мировой опыт показывает, что все страны, которые его осуществили, имели стратегии. Будь это Польша, Австралия или Южная Корея, — все начинали с подобного документа. В этих странах существуют сильные механизмы стратегического планирования, которые имеют четкую привязку бюджетного планирования к целям стратегии. И такие центры, как наш "Центр економічного відновлення", работают во множестве стран Европы, в США. Для Украины это уникальная история, когда для технической помощи правительству создан аналитический центр, который системно работает над созданием стратегический решений в экономике и, при этом, собирает видение всех участников рынка.

- Одно из мероприятий с участием Премьер-министра было посвящено инвестпривлекательности. Это извечный вопрос — как с нашими судами привлечь зарубежного инвестора. У вас в документе есть решения, как исправить эту проблему?

– Украинская экономика действительно системно не дофинансирована — за 30 лет накоплено около 50 млрд долл. США, тогда как в Польше — около 240 млрд долл. США. Конечно, по мнению 60% рынка, вопрос верховенства права является основным дорожным "блоком" в привлечении инвестиций в Украину. В Векторах экономического развития есть два специальных раздела — "Верховенство права" и "Регуляторная среда", в которых собраны ключевые идеи, касающиеся этих проблемных вопросов.

Решением этой проблемы в целом сейчас занимается вертикаль Президент-парламент. И в списке приоритетов на 2021 год — утверждение "дорожной карты" по реформированию судебной системы. Другое дело, что эффект от судебной реформы растягивается на годы. В свою очередь, Национальная экономическая стратегия предполагает быстрые, краткосрочные решения. В частности, это внедрение инвестиционных стимулов для зарубежных инвесторов, создание Международного финансового центра с его защитными механизмами, проект Дія.City, развитие и создание индустриальных парков, совершенствование законодательства, связанного с концессиями и государственно-частным партнерством. Это и развитие рынков капитала, предполагающее пенсионную реформу, реформу на рынке страхования и развитие фондового рынка. А еще — стимулирование государственных инвестиций. Например, создание Фонда фондов и подобных Украинскому культурному фонду и Фонду стартапов институций, которые стимулируют развитие проектов, привлекательных для инвестиций.

- Какие отрасли станут драйверами экономики Украины в ближайшие 10 лет, а какие кардинально изменятся или исчезнут?

– Перспективны многие отрасли. Во-первых, это перерабатывающая промышленность, машиностроение, оборонный сектор. Тут мы должны сыграть на тренде перемещения производств ближе к рынкам потребления, из Азии в Европу. Этот тренд довольно сильно обострила пандемия, и Украина может им воспользоваться. Во-вторых, это аграрный сектор и переработка, переход на выращивание высокомаржинальных культур. Третье — всё, что касается цифровой экономики и IT. Далее — добыча, креативная индустрия, туризм, энергетика.

Из тех, что изменятся и со временем исчезнут — точно угольная промышленность. Это связано с переходом на возобновляемые источники энергии и общим процессом сокращения выбросов CO2.

- К какому самому неожиданному выводу вы пришли, когда разрабатывали Стратегию?

– Интересно было посмотреть на расчеты "веса" инициатив Стратегии в макроэкономической модели. Согласно ним, наибольший эффект на экономику окажут меры по построению цифровой экономики и развитию рынков капитала. Скажем, если Украина в ближайшие 10 лет будет максимально развивать аграрную отрасль, само производство, это даст плюс 10-15% ВВП. Достаточно большая цифра. Но при этом, цифровая экономика может дать прирост в 40% ВВП, а развитие рынков капитала — 30% роста ВВП.

- Согласована ли Стратегия с евроинтеграционными процессами?

– Конечно, Стратегия поддерживает евроинтеграционные процессы. Европейский зеленый курс, европейско-азиатский формат взаимоотношений играют ключевую роль для развития Украины. Потому что наша страна встраивается в эти евроазиатские и евроинтеграционные процессы.

Интересно в этой плоскости развитие водородной энергетики. Это ведь прорывная история для нашей страны. Участие в водородной сделке Евросоюза для Украины — это возможность использовать свою газотранспортную систему, химическую промышленность, чтобы стать надежным партнером Европы в поставке "зеленой" энергии. А также это возможность преобразовать сектор металлургии.

- Как я понимаю, мало стратегию утвердить на уровне Кабмина, еще должны быть приняты соответствующие законопроекты для ее реализации. Вас поддерживает депутатский корпус?

– Следующим шагом после принятия Стратегии на уровне Кабмина будет наработка Закона "Про основы национальной экономической политики". За время создания Стратегии в работу нашего Центра вовлекались десятки народных депутатов. Они участвовали в обсуждениях, привносили свое видение. Поэтому мы рассчитываем на поддержку депутатского корпуса и максимально эффективное взаимодействие.

- Украина в 2030 году — какая она, согласно Национальной экономической стратегии?

– Это одна из лучших стран в мире для ведения бизнеса, которая привлекает не только умным регулированием и низкой долей участия государства в экономике, но и широкими возможностями благодаря ее географическому положению, участию в международных транспортных коридорах Европа-Азия, Север-Юг. Украина в 2030-ом — центр мировой продуктовой безопасности. Это страна, которая обладает широкими рынками сбыта, включая Африку, Южную Америку и Азию. Страна, в которой активно развивается цифровая сфера, и она задает тренд по многим секторам цифровой экономики. Страна, которая стала производственной площадкой для всего региона и в которой размещаются самые современные инновационные производства. А еще — это часть евроатлантического пространства, как с точки зрения рынков капитала, так и с точки зрения партнерства.

Потенциал развития, согласно Стратегии — это "усиление" экономики Украины в два с половиной раза за 10 лет. Это приведет к тому, что индивидуальные доходы граждан вырастут в три раза.