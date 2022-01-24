Кредитный портфель Укргазбанка в 2021 году вырос на 7 млрд грн

За прошлый год кредитный портфель Укргазбанка вырос на 7 млрд грн, что в том числе способствовало улучшению показателя чистой процентной маржи до уровня 4,6% (2,5% – по результатам 2020 года). При этом показатель адекватности регулятивного капитала составляет 18,8%.

Об этом сообщают в госучреждении.

Такой прирост обусловлен преимущественно за счет активного кредитования украинского бизнеса. Значительное внимание банк также уделял и поддержке населения – за год количество выданных кредитов выросло на 22%.

В 2021 году Укргазбанк также сосредоточился и на проектах устойчивого развития - повышения энергоэффективности (в т. ч. в транспортной отрасли), возобновляемой энергетики, экологического строительства, системы аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышения эффективности использования водных ресурсов.

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"За первый год работы в новом для нас направлении уже имеем неплохие результаты. В 2021 году выдали более 300 экокредитов на 2 млрд грн, что обеспечило уменьшение выбросов СО2 на 140 тысяч тонн. Среди них близко 500 млн – проекты устойчивого развития. Конечно, из-за пандемии, продолжаем поддерживать проекты в сфере медицины", – отметил Андрей Кравец, председатель правления Укргазбанка.