Кредитку от Альфа-Банка теперь можно получить в магазинах 'Киевстар'

Карту Caméléon от Альфа-Банка Украина можно получить в одном из 530 фирменных магазинов Киевстар по всей стране. При этом сотрудники магазинов помогут пройти регистрацию в цифровом банке Sense SuperApp и сразу активировать карту для пользования.

Клиенты, которые уже пользуются Sense SuperApp и цифровой картой Caméléon, смогут привязать пластиковую карту к своему счету, чтобы использовать ее в случаях, когда Apple Pay и Google Pay недостаточно. Например, чтобы снять наличные в банкомате без NFC.

Купить карту Caméléon могут абоненты всех мобильных операторов. Уникальная карта может быть как кредитной с лимитом до 30 000 гривен, так и дебетовой, имеет бесконечный льготный период под 0,01% годовых, дополнительный кешбэк 0,5% за покупки через Apple/Google Pay, а еще возможность заработать 5,5% годовых на остаток личных средств и даже 1% кешбэка за пополнение карты в Sense с карты другого банка.

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Кроме того, абоненты Киевстар получают:

дополнительные бонусы при регистрации новых клиентов банка: 50 бонусов на мобильный счет Киевстар и 50 бонусов на счет программы лояльности Cash'U CLUB;

возможность каждые 7 дней заказать себе бесплатный и безлимитный мобильный интернет на целый день благодаря акции "Счастливый день";

в приложении Sense SuperApp абоненты Киевстар могут управлять своим мобильным номером: получать всю актуальную информацию о счете, подключать или отключать дополнительные услуги, изменить тариф и тому подобное.

Напомним, что в начале сентября Киевстар и Альфа-Банк Украина объявили об успешном завершении пилотного этапа сотрудничества и о переходе к следующему – совместному продвижению услуг в цифровом банке Sense SuperApp.