Кошмаря бизнес, власти ухудшают инвестиционный климат и оставляют бюджет без денег, – Николаенко

Давление, оказываемое властью на большой и малый бизнес в Украине, приведет к тому, что Украина потеряет свою инвестиционную привлекательность, а в бюджете не останется денег на социальные выплаты. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя обыски, которые власти устроили на "Арселор Митал Кривой Рог" и на предприятиях "Метинвест".

"В БЭБ, Бюро экономической безопасности, работают люди, не умеющие ничего иного, чем кошмарить бизнес. И проблема в том, что если в стране не будет работающего бизнеса – то не будет пенсий, не будет зарплат учителям, всего остального", - объяснил Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп подчеркнул: для того чтобы бизнес развивался, должен быть правильный климат и должны идти инвестиции. Однако все, что делает власть в течение 2,5 лет, – это ухудшает инвестиционный климат.

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"Мы теряем позиции во всех международных рейтингах. И если любой иностранный или украинский бизнесмен захочет вложить в перспективную тему, то он придет в свой банк – в Германии или Великобритании, а ему не дадут кредит. Потому что они оценят риски и выставят бешеную стоимость капитала – из-за налоговой реформы Гетьманцева, из-за глупых его высказываний, и из-за невыполняемых обещаний властей. Это все искажает восприятие государства. И как результат – никто не вкладывает и пропадают рабочие места", - резюмировал Николаенко.

Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета "Арселор Митал Кривой Рог", по требованию налоговой службы, которая насчитала ему задним числом миллиардные долги. Компания обратилась в суд, и он подтвердил неправомерность налоговых требований.

Однако через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы, и частично заблокировали работу предприятий – несмотря на то, что по данным самой налоговой, у компании нет никаких долгов по уплате налогов.

В свою очередь, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что обыски проводились со значительными нарушениями законодательства, что свидетельствует о злоупотреблении властью со стороны силовиков.