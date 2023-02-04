Блог | Виктор Куртев: Конюх из "Нафтогаза", или Как работает коррупционная система Витренко-Бутенко

Как известно, я являюсь самым последовательным публичным критиком Юрия Витренко как главы НАК "Нафтогаз України", в период 2021-2022 годов.

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За свою півторарічну каденцію Юр Юрич встиг не тільки збільшити заборгованість Нафтогазу перед структурами Дмитра Фірташа на 1 млрд дол., зіграти в інсайдерську торгівлю євробондами Нафтогазу, завалити підготовку до опалювального сезону 2022/2023, дезінформувати керівництво держави щодо можливостей газового ленд-лізу, наукладати "мертвих" меморандумів на всі випадки життя (щодо "зеленого" водню, "зеленого" аміаку, підкорення космосу тощо), але і зробити реальні речі – завести в НАК "Нафтогаз України" на керівні ланки другого-третього рівня своїх людей та утворити на їх основі багаторівневу корупційну систему, яка працює і зараз, незважаючи на звільнення самого Вітренка три місяці тому.

В далекому 2012 році в структурі НАК "Нафтогаз України" була створена дочірня структура – ДП "Вуглесинтезгаз України". Метою її створення тоді було освоєння китайського кредиту в 3 млрд дол. на будівництво/реконструкцію вугільних теплоелектростанцій за технологією киплячого шару. Напрацьований портфель проектів було винесено на розгляд Кабінету Міністрів України, але надання державних гарантій для забезпечення залучених коштів не було підтримане і ця програма була згорнута.

Тим не менш, починаючи з 2018 року, НАК "Нафтогаз України", як усі поважаючі себе нафтогазові компанії світу, взяв курс на декарбонізацію. В 2019 році в структурі Нафтогазу був створений дивізіон "Нова енергія", до якого увійшло ДП "Вуглесинтезгаз України", яке мало виступити замовником великої кількості "зелених" (в основному сонячних, вітрових та маневрових) електростанцій. Протягом 2019-2021 років в цьому напрямку вже була виконана велика кількість техніко-економічних обґрунтувань та створений збалансований портфель проектів.

І тут Юр Юрич в травні 2022 року робить "хід конем" – призначає генеральним директором ДП "Вуглесинтезгаз України" … конюха … Олексія Бутенка.

Сама логіка цього призначення з боку Вітренка не зрозуміла, враховуючи бекграунд Олексія Бутенка. За його спиною велика історія "успіху" українського бізнесмена, яка включає втрату основної частки власності кінно-спортивного клубу "Конюшня Бутенко" (яку він свого часу заснував), ошуканих вкладників котеджного містечка "Посольська гута" (с. Проців, Бориспільський район), доведений до дефолту перед ЄБРР проект ТОВ "Біогазенерго" (виступав замовником Іванківської біоТЕС), чималу кількість ошуканих кредиторів, які позичали йому гроші як фізичній особі.

Тим не менш, одразу після призначення Олексій Бутенко почав велику реорганізацію ДП "Вуглесинтезгаз України". Вважаючи вітрову та сонячну генерації у сфері відновлювальних джерел енергії неефективними, підприємство було перейменоване на ДП "Нафтогаз Біоенергія", увесь портфель напрацювань ВЕС/СЕС, офшорних ВЕС та маневрової генерації був викинутий у смітник, а на горизонті замайоріла Програма Великого Біо-Будівництва під кодовою назвою "Кліар Енерджі".

Одразу хочу зробити застереження – я не маю претензій до групи "Кліар Енерджі", яка існує з 2015 року, реалізувала велику кількість біо-енергетичних проектів, має гарну репутацію на ринку та працює з приватними грошима. Скажу більше – я особисто знайомий з бенефіціарами групи "Кліар Енерджі", мав історію відносин з ними, характеризую їх як порядних в бізнес розумінні людей. Але в кейсі, якому присвячений цей пост, група "Кліар Енерджи" стала на "темну сторону сили", тобто де-факто стала каналом дерибану грошей НАК "Нафтогаз України" на користь злочинного угруповання Вітренка/Бутенка.

Враховуючи "психологічні особливості" (у медичному сенсі) Олексія Бутенка, партнерство з ним річ дуже тендітна. Розуміючи це група "Кліар Енерджи" одразу почала наповнювати структуру ДП "Нафтогаз Біоенергія" своїми людьми.

Коли всі коні і люди змішались, під егідою Великого Біо-Будівництва ДП "Нафтогаз Біоенергія" запланувало побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України, загальною потужністю 210 МВт теплової та 43 МВт електричної енергії, тобто запланувало стати найбільшим в країні генератором тепла з біомаси та забезпечити заміщення близько 2 млрд. куб. м природного газу. Загальний обсяг інвестицій на них мав скласти 262 млн. дол. Додатково на перспективу опрацьовувалось ще три проекти біоТЕЦ на 120 МВт теплової та 40 МВт електричної загальної потужності (Рис. 1).

Все б нічого, але на практиці це означало скупку за завищеними цінами недобудованих групою "Кліар Енерджі" об`єктів.

Пілотом серед таких куплених недобудованих проектів/об`єктів була біогазова електростанція на полігоні твердих побутових відходів у Великих Грибовичах Львівської області, яку ДП "Нафтогаз Біоенергія" вже у травні спільно з ТОВ "Кліар Енерджі" урочисто запустили. До цього ж ТОВ "Кліар Енерджі" більше року не могло самостійно запустити цей проект через відсутність коштів, але з шаровими грошима Нафтогазу – можливо все.

Загалом, для юридичного супроводу проектів в рамках програми Великого Біо-Будівництва, Сергієм Бойовим (директор зі стратегії та розвитку бізнесу, ще один член злочинного угруповання Вітренка) залучено ТОВ "KPMG-Ukraine":

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-011727-c.

З ТОВ "KPMG-Ukraine" було укладено окремий договір від 28.03.2022 №6CF/2022 на суму 54 111 500 гривень (Рис. 2-4).

Цікавим є той факт, що послуги за цим договором, який уклав НАК "Нафтогаз України", виконуються також і для потреб ДП "Нафтогаз Біоенергія", але ці витрати не відображаються у витратах цього підприємства та у фінансових моделях реалізованих проектів. Доцільність таких дорогих послуг ТОВ "KPMG-Ukraine", за наявності власного юридичного департаменту, викликає великі сумніви та питання, але це все лірика.

Таким чином, група "Кліар Енерджі" не мала причин для хвилювання, бо з "необмеженим" дармовим фінансовим ресурсом владних партнерів можна не зважати на принципову НЕОКУПНІСТЬ проектів. Бізнес модель інша. Вона заснована не на ефективній експлуатації енергетичного об`єкту, а на освоєнні коштів Великого Біо-Будівництва.

Щоб не тягнути "коня за хвіст", вже у липні 2022 року було здійснено закупівлю комплексу робіт по створенню та введенню в експлуатацію об’єкту "Котельня, загальною потужністю 40 МВт у м. Охтирка". Швидка закупівля "пояснювалась" тим, що необхідно терміново збудувати котельню на трісці, бо скоро опалювальний сезон, а в Охтирці відсутня можливість його розпочати.

Від самого початку передбачалось, що проект буде реалізовуватись ТОВ "Кліар Енерджі" (основне підприємство групи), але в останню мить з'ясувалось, що йому не вистачає матеріально-технічної бази. Тому роль переможця закупівлі віддали іншій компанії групи "Кліар Енерджі" – ТОВ "Джі Ес Сервіс", бо гроші повинні залишатися в "сім’ї":

https://zakupki.prom.ua/.../ten.../R-UA-2022-07-07-1000031-k

Початково заявлена вартість комплексу робіт ТОВ "Джі Ес Сервіс" склала 681 млн грн. Проте, після "перемовин", вартість закупівлі знизилась до 651 млн грн., в той же час змінились умови оплати – аванс збільшився з 61 до 73%, тобто до 475,9 млн грн. Окрім того, згідно умов договору, здача об'єкту та введення його в експлуатацію планувалась на початок лютого 2022 року, але роботи не закінчені. Проте ДП "Нафтогаз Біоенергія" вже внесло зміни до договору та збільшило його вартість додатково на 61 млн грн., обґрунтовуючи це курсовою різницю. Враховуючи обсяг авансу (73%), який повністю покривав імпортну складову, умови договору взагалі не передбачали перегляд цін і загальної вартості.

Але навіть цього виявилось замало, і ДП "Нафтогаз Біоенергія" уклало додатковий договір з так званою "керуючою компанією" (з групи "Кліар Енерджі"), якій виплачується щомісяця 500 тис. грн. При цьому з 10-ти осіб компанії, що управляє, на майданчику постійно присутній тільки один. По суті це "крадіжка на сірниках", яка в повній мірі характеризує наших героїв.

Як говорив класик: "друзям все, а ворогам закон" .

До речі, обладнання (паливоподача, котли, мультициклони, димова труба, насосна група тощо) для Охтирки закупили у литовського підприємства Axis Tech. Початково це обладнання було виготовлене для постачання в Росію, але раптові санкції заблокували цю поставку, обладнання природньо мало дисконт. Цікаво – яка маржа перепродажу цього обладнання в Україну?

Додатково зазначу, що відновлення водогрійних котлів (котельні), що працюють на газу на зруйнованій Охтирській ТЕЦ, проводяться коштом державного бюджету на суму 86,5 млн грн, і це окремий проект і окрема стаття витрат. Роботи там виконує ТОВ "Котлотурбопром".

Наразі проект по Охтирці добігає кінця, керівництву ДП "Нафтогаз Біоенергія" та НАК "Нафтогаз України" приходить усвідомлення, що він нерентабельний й ніколи себе не окупить, оскільки усі економічні коефіцієнти під час планування будівництва Олексієм Бутенком свідомо були завищені. У своє виправдання Олексій Бутенко висловився наступним чином: "Так, він збитковий, але соціально важливий". Цікаво, які саме версти соціуму він мав на увазі?!

Паралельно з Охтиркою, у липні 2022 року Бутенко замовив у групи "Кліар Енерджі" послуги з виготовлення техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО) в кількості 7 одиниць щодо будівництва когенерації на біомасі. Вартість одного такого ТЕО склала в середньому 1,5 млн грн, у той час коли ринково обумовлена вартість такої послуги не перебільшує 300 тис. грн., тож чистий профіт на такій схемі склав 8,4 млн грн. І тут важливим моментом було написання "правильного" техніко-економічного обґрунтування ефективності використання біоТЕЦ, щоб замовлення документів наступних етапів було логічним. "Економічний ефект" досягнули за рахунок завищених показників вартості електроенергії та дуже низької вартості сировини, тобто основні показники під час розрахунку були викривлені. Однак тепер зрозуміло, що в таких проектах важливі лише поверхневі знання математики, щоб своєчасно застосувати потрібний знак дії: плюс, мінус, поділити …

А для того щоб "помножити", злочинне угруповання Вітренко/Бутенко провело серед своїх закритий "розіграш" з метою обрання виконавчої організації для надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації на 7 об'єктів теплової генерації, ТЕО на які вже підготували. За традицією, договори провели через внутрішній закритий тендер, поділивши їх на 7 контрактів по 10 млн грн., які повинні були підписати через наступні компанії: 30 млн грн. компанією ТОВ "Нафтогаз Біоенергія - А" та 40 млн грн. компанією ТОВ "Нафтогаз Біоенергія - Т", які знаходяться в структурі ДП "Нафтогаз Біоенергія".

Застряглим у пащі злочинного угруповання Вітренко/Бутенко, з іншої сторони договорів, виявився ТОВ "Укренергопром-3", де відкрито додатковий (не основний) банківський рахунок, на який і заходять ці 70 млн грн. за виконання проектних робіт. Доступу до цього рахунку у ТОВ "Укренергопром-3" немає, він є лише у групи "Кліар Енерджі". Що найцікавіше, за свої послуги ТОВ "Укренергопром-3" вимушений з протягнутою рукою звертатись до основних учасників злощасної схеми, щоб хоч якось покрити основні витрати на проектування (в середньому – біля 2 млн грн. за один проект). Тобто лише за цим епізодом під виглядом проектування планується вивести та подерибанити більше 50 млн грн. НАК "Нафтогаз України".

На Рис. 5-8 для прикладу публікую витяги з одного такого договору.

Укладання цих договорів прийшлось як раз на час зміни керівництва НАК, і процес підписання загальмувався. На сьогодні ТОВ "Нафтогаз Біоенергія - Т", під тиском Олексія Бутенка, за чотирма такими договорами вже сплатив 50% авансових платежів, тобто 20 млн. грн. А от по ТОВ "Нафтогаз Біоенергія - А" кошти поки що застрягли.

Таким чином, 70 млн грн., виділених на проектування біоТЕЦ (за прикладом Охтирки), у розумінні керівництва ДП "Нафтогаз Біоенергія" аж ніяк "не корелює" із вже реалізованим досвідом, економічною нерентабельністю та неокупністю таких проектів. Але це не важливо, бо … нагадую … бізнес-модель заснована не на ефективній експлуатації енергетичного об`єкту, а на освоєнні коштів Великого Біо-Будівництва.

Загалом космічні фантазії злочинного угруповання Вітренко/Бутенко ніщо не стримує. Наразі ДП "Нафтогаз Біоенергія" проводить підготовку (пройдено всі етапи погодження) на закупівлю об’єкту генерації теплової енергії (котельної) загальною потужністю 40 МВт (20 МВт х 2) на деревині в м. Львів (об'єкт аналогічний Охтирці, але додатково встановлюються електрофільтри). Об'єкт буде побудовано на території працюючої ТЕЦ-1 в м. Львів. Слід зазначити, що загальна вартість такої закупівлі планується в розмірі без малого 1 млрд грн.

Ну і для розуміння масштабу мислення Олексія Бутенка нагадаю, що ДП "Нафтогаз Біоенергія" ще у вересні робила спроби здійснити закупівлю інформаційно-консультаційних послуг на суму 226 млн грн., проте таку закупівлю тоді не погодило правління НАК "Нафтогаз України", бо це навіть для авантюриста Вітренка вже занадто .

Про "досягнення" Олексія Бутенка ще можна довго говорити, бо не має жодної людини з тих, що траплялись йому на шляху, яких би він не "кинув", і проектів, які б він не обікрав. Зараз Олексій Бутенко має ряд судових справ де він є відповідачем-боржником (Рис. 9).

Як вуж, Бутенко викручується та ухиляється від судових засідань, маніпулюючи нормами закону і прикриваючись військовим станом, наприклад:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/105065490

https://reyestr.court.gov.ua/Review/105737034

Тобто, щоб затягнути судові спори, Бутенко подає до суду документи, що він є добровольцем ДФТГ, а тому справа повинна бути зупинена, оскільки він перебуває на службі. ДФТГ – це добровільне об'єднання представників громади, створене з метою забезпечення охорони і порядку в ОТГ. Тож, такі дії – це виключно маніпуляція і введення суду в оману, оскільки на даний час добровольців ДФТГ Вороньківської громади Бориспільского району Київської області не залучено до виконання завдань ТрО ЗСУ. Про це також свідчить та обставина, що Бутенко увесь 2022 рік перебував і зараз перебуває на робочому місці у ДП "Нафтогаз Біоенергія", де продовжує отримувати заробітну платню.

Особливої комічності ситуації надає те, що для більшого антуражу Бутенко їздить на роботу в машині, сповненій боєприпасів: гранат, автоматів і навіть має форму та шолом з бронежилетом. Зброю він отримує щоранку і щовечора її здає, бо вночі ворог мабуть теж спить (Рис. 10).

Головнокомандувачу Збройних Сил України варто звернути увагу на такого цінного кадра, як Олексій Бутенко. Будучи непоміченим і незадіяним силовими структурами, він знайшов собі місце лише у ДФТГ Вороньківської громади. А ось по-справжньому розкрити весь свій військовий потенціал Бутенко міг би в тилу ворога – з такими схильностями до клептоманії він би просто зруйнував ворога з середини.

Наостанок пропоную усім разом поспівчувати діючому очільнику НАК "Нафтогаз України" Олексію Чернишову, бо ми усі навіть не уявляємо масштаби "авгієвих стаєнь" часів Вітренка, які йому прийдеться ще вичищати.