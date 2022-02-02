Кому в Украине платят больше 200 тыс. грн в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самые высокооплачиваемые вакансии в январе предлагали для программистов. Специалист с трехлетним опытом и с навыками работы с C++ может зарабатывать больше 200 тыс. грн в месяц. При этом средняя зарплата в такой вакансие составляет 70 тыс. грн.

Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Отметим, при этом самая популярная вакансия – менеджер по продажам со средней зарплатой в 20 тыс. грн.

.Net-программист – 72 500 грн

Это специалист, который в работе использует технологии платформы .NET. Зарплаты для таких экспертов составляют от 50 000 до более 130 000 грн, зависимо от опыта. В большинстве вакансий от соискателей требуют опыт от 2 до 5 лет.

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C++ программист – 70 000 грн

И хотя средняя зарплата составляет всего 70 тыс., опытные программисты, которые владеют навыком работы с C++, могут получать более 200 000 грн. Среди прочих требований для них: глубокое понимание реляционных баз данных, особенно PostgreSQL.

Ruby on Rails программист – 70 000 грн

Требования к таким специалистам: уверенный опыт работы с Ruby/Rails (от 3-х лет), знание английского, коммуникационные навыки.

Программист Java – 58 000 грн

Drupal-программист – 53 000 грн

Важно иметь опыт работы с html, css, javascript, jquery, ajax, php, symfonу, опыт написания запросов.

В среднем украинцы в декабре зарабатывали 17,5 тыс. грн. В то же время в Киеве средняя зарплата достигла 26,7 тыс. грн (в прошлом месяце это почти тысяча долларов). Но здесь важно отметить, что уже в январе зарплаты значительно снизятся. Это связано с особенностью подсчетов.

Для подсчета размера зарплаты фонд оплаты труда делят на всех сотрудников. А в декабре на многих предприятиях, в крупных компаниях выплачивали бонусы, годовые премии и даже 13-ю зарплату. Но уже в январе статистика нормализуется, а размер средней зарплаты значительно снизится.

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