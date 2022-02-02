Кому в Украине платят больше 200 тыс. грн в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине самые высокооплачиваемые вакансии в январе предлагали для программистов. Специалист с трехлетним опытом и с навыками работы с C++ может зарабатывать больше 200 тыс. грн в месяц. При этом средняя зарплата в такой вакансие составляет 70 тыс. грн.
Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Отметим, при этом самая популярная вакансия – менеджер по продажам со средней зарплатой в 20 тыс. грн.
.Net-программист – 72 500 грн
Это специалист, который в работе использует технологии платформы .NET. Зарплаты для таких экспертов составляют от 50 000 до более 130 000 грн, зависимо от опыта. В большинстве вакансий от соискателей требуют опыт от 2 до 5 лет.
C++ программист – 70 000 грн
И хотя средняя зарплата составляет всего 70 тыс., опытные программисты, которые владеют навыком работы с C++, могут получать более 200 000 грн. Среди прочих требований для них: глубокое понимание реляционных баз данных, особенно PostgreSQL.
Ruby on Rails программист – 70 000 грн
Требования к таким специалистам: уверенный опыт работы с Ruby/Rails (от 3-х лет), знание английского, коммуникационные навыки.
Программист Java – 58 000 грн
Drupal-программист – 53 000 грн
Важно иметь опыт работы с html, css, javascript, jquery, ajax, php, symfonу, опыт написания запросов.Средняя зарплата в Украине взлетела, но это ненадолго
В среднем украинцы в декабре зарабатывали 17,5 тыс. грн. В то же время в Киеве средняя зарплата достигла 26,7 тыс. грн (в прошлом месяце это почти тысяча долларов). Но здесь важно отметить, что уже в январе зарплаты значительно снизятся. Это связано с особенностью подсчетов.
Для подсчета размера зарплаты фонд оплаты труда делят на всех сотрудников. А в декабре на многих предприятиях, в крупных компаниях выплачивали бонусы, годовые премии и даже 13-ю зарплату. Но уже в январе статистика нормализуется, а размер средней зарплаты значительно снизится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.