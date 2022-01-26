Компания нардепа 'За Майбутнє' для получения 'социального' газа поменяла вид деятельности

Компания "Клуб Сыра", принадлежащая нардепу Степану Ивахиву (группа "За Майбутнє"), спустя неделю после введения госрегулирования цен на газ, изменила свой КВЭД на производство молока, чтобы получить 166 тыс. куб. м "социального" газа по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные единого реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Запись о смене основного вида деятельности - КВЭДа - датирована 6 января.

До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33). После 6 января КВЭД был изменен на 10.51 - переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о "социальном" газе.

Видео дня

Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль "Клуб Сыра" получил квоту на 166 тыс. м3 природного газа по льготной цене.

Напомним, Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Всего на февраль потребность всех 256 компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам представителя "Слуги народа" в Днепропетровской области.

Группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей и является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте.