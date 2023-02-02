В Дію не будут приходить штрафы за нарушение ПДД: что случилось

Украинцам временно не будут приходить в Дію штрафы за нарушение ПДД. В Нацполиции уверяют: это продлится лишь несколько дней.

Видео дня

Причина этого, как отмечается, – переход на новые реквизиты.Так, если раньше деньги поступали на один счет, то теперь будут приходить в местные бюджеты.

"Несколько дней новые штрафы по автофиксации в Дію не будут поступать. Оплата переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше", – рассказали в Нацполиции.

Для уплаты штрафов в переходное время посоветовали воспользоваться рядом альтернатив Дії. В частности, можно:

перейти по ссылке, которая содержится в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;

воспользоваться чат-ботом в Telegram @ShtrafyPDRbot$;

внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, функционирующих в соответствии с законодательством Украины;

заплатить лично в учреждениях банков Украины.

Также можно использовать платежные инструменты:

в мобильном приложении "Штрафы ПДД" ( для Android для IOS ).

"В случае уплаты в течение 10 дней 50% наложенного штрафа постановление считается исполненным", – напомнили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он предусматривает 5 шагов, первый из которых – теоретическая подготовка в автошколе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!