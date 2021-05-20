Комитет Рады по экономразвитию порекомендовал доработать законопроект о промышленных выбросах

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабинету министров доработать законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". Документ, среди прочего, обязывает внедрить в Украине европейские "наилучшие доступные технологии и методы" управления промышленными выбросами и отходами (НДТМ).

Решение рекомендовать правительству доработать проект депутаты приняли на заседании комитета 19 мая, передает gmk.center.

Как ожидается, внедрение НДТМ ляжет финансовой нагрузкой на отечественный бизнес. В частности, Информационно-аналитический центр GMK Center оценивает дополнительные инвестиции в случае внедрения НДТМ в горно-металлургическом комплексе в $6,6 млрд.

"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в шесть раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", – подчеркивается в исследовании.

Представители украинского бизнеса ранее подтверждали готовность инвестировать в НДТМ, но на понятных и прогнозируемых условиях.

"Если бы государство задавало четкие векторы развития и официально фиксировало приоритеты своего движения для энергетиков, производителей стекла, цементников и представителей других отраслей, это, несомненно, стимулировало бы инвестиции. В том числе и во внедрение наилучших доступных технологий", – пояснял Владислав Антипов, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий.

Напомним, законопроект №4167 "О промышленном загрязнении" зарегистрирован в парламенте в конце сентября 2020 года. В разработке документа активное участие принимала организация Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за средства правительства Германии. В ноябре 2020 года Комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию одобрил законопроект №4167.

Цель законопроекта №4167 – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Документ предусматривает внедрение "интегрированного разрешения" – документа, который устанавливает для предприятий конкретные экологические нормативы на выбросы и отходы. Он предлагает также создать открытый реестр интегрированных разрешений и узаконить внедрение НДТМ.