КМУ расширил программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины

КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий западнее Украины.

Об этом в своем телеграмм-канале написал Глава Финансового комитета Даниил Гетманцев.

Предприятиям будут созданы условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.

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Кроме того, Даниил Гетманцев отметил, что сейчас анковская система работает стабильно , а значит, если вам отказывают в безналичном расчете, это противозаконно. О фактах нарушения порядка проведения расчетов можно сообщить : @pos_terminals_bot .

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По состоянию на сегодняшний день отработано более 70 обращений потребителей к субъектам хозяйствования. Больше всего обращений от граждан в Харьковской и Донецкой областях.

"Конечно, мы понимаем все обстоятельства, но просим всех исполнять закон от соблюдения которого зависит жизнь человека " - пишет Даниил Гетманцев .