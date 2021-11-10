Не у всех украинцев дома появилось тепло: кто остался без снабжения и что будет с тарифами

В Украине сейчас 97% жилых домов обеспечены теплоснабжением. На 96% подключены детские сады и медзаведения, на 95% – школы. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже более чем на 99% жилфонд подключен к теплоснабжению в 22 областях. Также он рассказал, будут ли расти тарифы до конца отопительного сезона.

"Есть 2 области, где процент подключения существенно ниже. Это Одещина и Херсонщина. В этих регионах довольно долго было тепло – погодные условия способствовали, а потому местные руководители не включали батареи, отопление. Сейчас у них есть задача до конца недели запустить весь процесс", – заявил Шмыгаль на заседании правительства 10 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале "Кабмин".

По словам премьера, в целом отопительный сезон в нашей стране стартовал в нормальных условиях. "В ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию не растут. Точно также они не будут расти до конца отопительного сезона", – сказал глава Кабмина.

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Шмыгаль также рассказал о запасах газа. Отмечается, что объем в газохранилищах Украины на данный момент абсолютно достаточный. "Нафтогаз" располагает достаточной ликвидностью, чтобы в случае необходимости обеспечить дополнительный импорт", – указал премьер.

Шмыгаль указал, что правительство не разрабатывает никаких планов касательно веерных отключений. По его словам, ситуация в этой сфере действительно непростая.

"В первую очередь, это касается запасов угля для работы тепловой генерации... Мы активизировали работу касательно дополнительных импортных контрактов и увеличения собственной добычи угля", – объясняет глава Кабинета министров.

Напомним, ранее отопительный сезон в стране традиционно стартовал 15 октября. Однако сейчас действуют новые правила. Так, если среднесуточная температура в течение трех дней в области не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине облгазы подали заявки на повышение своих тарифов в несколько раз. Однако это не означает, что украинцам придется платить за доставку голубого топлива значительно больше. Согласно процедуре, расчеты, которые объясняют рост цен, должны проверить в Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ).