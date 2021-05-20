Кличко: правительство и 'Нафтогаз' своими действиями оставляют 120 городов Украины без горячей воды и газа

С мая 120 городов Украины и 5 млн граждан останутся без горячей воды, а бюджетные учреждения – без газа из-за действий правительства и НАК Нафтогаз Украины". Это случится из-за того, что с 20 мая прекращается обязанность учреждения поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил в своем видео-обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook. Он выразил позицию представителей местного самоуправления и назвал ситуацию "критической".

"С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", – сказал Кличко.

Он отметил, что "Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия – цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточное заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК.

"Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за коммунальные услуги. А также – к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садов, школ, больниц", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что 9 февраля этого года между правительством, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины был заключен Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой. Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли. А также было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

Однако правительство, отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы.

"Итак, правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляют 120 городов – 5 млн граждан – без горячей воды, а бюджетные учреждения – без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления", – подчеркнул председатель АГУ.

Он сообщил, что представители местного самоуправления требуют немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций; компенсировать потери коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти; гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения; принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах.

"Эти вопросы необходимо решить безотлагательно! Нельзя оставлять людей без услуг и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть!" – отметил Виталий Кличко.