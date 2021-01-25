Китай впервые в истории сместил США с позиции лидера по привлеченным инвестициям

Китай впервые в истории обогнал США по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. Таким образом, Пекин в 2020 году стал мировым лидером по этому показателю.

По итогам прошлого года прямые инвестиции иностранных компаний в экономику КНР выросли на 4% – до $163 млрд. Об этом свидетельствуют данные Конференции ООН по торговле и развитию.

В то же время инвестиции в США упали на 49% – до $134 млрд. Вашингтон с трудом борется с распространением коронавируса и демонстрирует спад производства.

Китай же ввел локдаун после того, как вирус впервые выявили в Ухане, и показал рост экономики.

В Конференции ООН по торговле и развитию также отметили, что по итогам 2020 года общий объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42% – с $1,489 трлн до $859 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,1%.