Кира Рудик назвала три составляющие экономического роста страны

Для роста экономики Украины правительство должно выполнить три критические задачи: вернуть инвесторов, поддержать предприятия и создать рабочие места.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает пресс-служба партии. По ее мнению, власть сможет спасти экономику страны лишь при условии формирования четкой стратегии и проведения структурных реформ.

"К сожалению, власть провалила задание по поддержке людей и бизнеса во время пандемии. Только точечных мер или единовременных выплат сегодня недостаточно, чтобы остановить глобальное экономическое падение страны. Единственной панацеей в этой ситуации может стать проведение структурных реформ и улучшения инвестиционного климата", – подчеркнула Кира Рудык.

Парламентарий отметила, что в первую очередь власть должна вернуть инвесторов, отсутствие которых оставляет экономику и граждан быть только борцами за выживание. Именно поэтому не оправдались ожидания относительно возвращения работников из-за мирового кризиса во время пандемии.

Зато, показатель переводов из-за рубежа наоборот увеличился по сравнению с 2019 годом. В частности, в 2020 году трудовые мигранты перечислили в страну около $12 млрд, что составляет 10% номинального ВВП. Это свидетельствует о том, что экономику продолжают удерживать не инвесторы, а украинцы, которые вынуждены искать работу за рубежом.

"Чистый отток из Украины прямых инвестиций в 2020 году равен: минус $868 млн. Именно столько иностранные инвесторы сегодня вложили в страну, и впервые с 2015 года это число стало отрицательным. А при улучшении делового климата, инвесторы вновь подтянутся в Украину и будут создавать новые рабочие места. Таким образом власть сможет и трудоустроить экономически неактивное население, и вернуть трудовых мигрантов домой", – заверила нардеп.

Вторым приоритетом власти должна стать поддержка бизнеса, который оказался без нее в период локдаунов, подчеркнула Кира Рудык.

Парламентарий объяснила, что принятых законов о единовременной выплате работникам и ФОПам – мало. По официальным данным, из 2 миллионов ФЛП в стране помощь получила только четверть, а большинство предпринимателей осталась "за бортом" из-за наличия другого КВЭД.

"Существенным ограничением для получения помощи стал определенный Кабмином перечень КВЭД. В апреле "Голос" предложил принять законопроект 5346 о расширении перечня предприятий для выплаты помощи и освобождения ФЛП от уплаты ЕСВ в период карантина. К сожалению, в правительстве не прислушались к нашим предложениям", – добавила она.

Лидер партии "Голос" резюмировала, что главный ключ к экономическому росту лежит в трудоустройстве населения. По данным Государственной службы статистики, в 2020 году количество безработных Украинский выросла до 1,7 млн. человек. Поэтому правительству следует направить усилия на реализацию государственных программ, чтобы поддержать бизнес и защитить рабочие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Голос" вместе с коллегами в парламенте обратились в американский Сенат с просьбой наложить санкции на компании, привлеченные к строительству "Северного потока-2", в частности, на компанию-оператора проекту – Nord Stream 2 AG.