'Киевтеплоэнерго': имея 1 млрд грн долгов, НЭК 'Укрэнерго' требует оплаты услуг, которые не предоставлялись

В условиях монопольного положения на рынке электроэнергии НЭК "Укрэнерго" пользуется правом безусловного списания средств и выставляет участникам рынка счета за не предоставленные услуги. Об этом в интервью ExPro заявил директор Департамента по правовому обеспечению КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Гушул.

По его словам, если участник рынка электроэнергии своевременно не оплачивает счет "Укрэнерго", то получает статус "преддефолтный/дефолтный", что фактически является запретом производства электроэнергии.

В то же время "Укрэнерго" не рассчитывается вовремя с участниками рынка. В частности долг перед КП "Киевтеплоэнерго" за урегулирование небалансов составляет 1 млрд грн.

Гушул отметил, что в июне НЭК "Укрэнерго" рассчиталась с "Киевтеплоэнерго" (далее - КТЭ) по сентябрь 2020 года и начала оплачивать счета за октябрь прошлого года. В результате в КТЭ образовался двойной кассовый разрыв: газ как основное сырье для производства тепла и электричества компания покупала на условиях предоплаты, а потребители теплоэнергии платят за потребленные услуги с 20-дневной отсрочкой.

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"Ситуация осложняется доминирующей позицией "Укрэнерго" на рынке электроэнергии. Любой счет перед "Укрэнерго", не оплаченный в течение двух суток, автоматически приводит к статусу" преддефолтный". Потом еще два дня задержки – и уже" дефолтный "статус. Но даже на "преддефолтном" этапе они имеют право на списание средств с финансовой гарантии. То есть, даже если мы не заплатим, "Укрэнерго" получит свою компенсацию. И если мы окажемся в "дефолтном" статусе, будем вынуждены остановить генерацию электроэнергии, а значит и производство горячей воды для Киева", - пояснил Гушул.

По его словам, сейчас с "Укрэнерго" продолжаются три судебных спора. Первый - о взыскании стоимости услуги за урегулирование небалансов, то есть речь идет о 1 млрд грн долга "Укрэнерго". Второй - плата за несоответствие предоставления услуг на балансирующем рынке, когда "Укрэнерго" использовало недавно принятую формулу для расчета платежей на балансирующем рынке за прошлые периоды, когда эта формула вообще не действовала. Третий - за фактически предоставленные услуги по передаче электрической энергии магистральными сетями.

"Наша электроэнергия поступает прямиком в распределительные сети Киева и не попадает в магистральные сети "Укрэнерго". Этот факт подтверждается данными коммерческого учета. Соответственно, услуга по передаче электроэнергии не была предоставлена и договором она не предусмотрена. Сейчас мы обращаемся к кассационной инстанции. Судимся по суммам, которые были нам начисленные и мы оплатили "Укрэнерго" за первые 2 месяца с начала работы нового рынка (июль-август 2019). Мы убеждены в том, что Верховный Суд примет правильное решение, и с нас и с киевлян будет снято бремя оплаты услуг, которые не предоставляются", - сказал Сергей Гушул.