'Киевгорстрой' вошел в рейтинге самых трудолюбивых девелоперов столицы

Холдинговая компания "Киевгорстрой" возглавила список ТОП-5 самых трудолюбивых девелоперов. Соответствующий рейтинг был составлен и опубликован профильным порталом "Где в Киеве жить хорошо".

Как отмечают организаторы, "Киевгорстрой" в который раз подтвердил, что компания является самым крупным застройщиков столицы.

"Благодаря ему, за этот период в Киеве стало на 6,6 тыс. новых квартир больше. Конечно, не все из них начинал строить именно Киевгорстрой — компания активно набирала в свой портфель проектов недостроенные ЖК. Но мне кажется, подобную тактику можно записать компании только в плюс — все-таки заброшенные стройплощадки не самое эффектное украшение города.

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При этом весьма вероятно, что в ближайшие годы "Киевгорстрой" не сдаст отвоеванные позиции — компания сейчас работает над строительством 77 домов в Киеве, что тоже является абсолютным рекордом среди столичных застройщиков", — говорится в тексте.

Автор так же отметил, что основная масса проектов от "Киевгорстроя" — жилые комплексы класса "эконом" и "комфорт".

"Но при этом мне приятно видеть, что в последнее время компания стала уделять больше внимания архитектурной составляющей своих проектов. Конечно, в сокровищницу мировой архитектуры жилые комплексы вряд ли попадут, но согласитесь, дома этого девелопера в последние годы стали выглядеть более презентабельно", — резюмирует автор.

С полным рейтингом можно ознакомиться в материале "Кто застраивает Киев: ТОП-5 самых трудолюбивых девелоперов".