Киевгорстрой переносит дату подорожания до 17 января, – Маркова

Правление Киевгорстроя приняло решение отложить повышение базовой стоимости квадратного метра на своих объектах до 17 января. Об этом сообщила директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

"Рост цены на недвижимость обычно связан с ростом цен на строительные материалы, комплектующие, энергоносители. Конечно, это не радует наших покупателей, но мы все, так сказать, в одной лодке. Если поставщики и производители поднимают цену товара, то застройщики, чтобы вести работу дальше, должны поднимать стоимость квадратного метра. Но год и так был непростым, поэтому Правление пошло навстречу просьбам инвесторов и приняло решение о переносе даты удорожания. Мы понимаем, что покупка квартиры – это дело не одного дня. Но отмечу, что, проявляя такую ​​лояльность, мы лишь откладываем дату подорожания", — отметила Татьяна Маркова.Татьяна Маркова отметила, что впервые на новогодние праздники "Киевгорстрой" не вводит дополнительные скидки, но по-прежнему купить квартиру можно со скидкой за полную оплату, несколько меньшей скидкой при рассрочке платежей, или воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров.

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"Наш принцип – индивидуальный подход к каждому покупателю. Мы понимаем, что покупка недвижимости это довольно трудная, как финансово, так и морально, сделка, поэтому стараемся идти навстречу нашим клиентам в каждом конкретном случае. Менеджеры отделов продаж к услугам покупателей ежедневно, работает горячая линия "Киевгорстрой", мы можем консультировать он-лайн и в мессенджерах, в чатах и ​​в соцсетях. Потому что хотим, чтобы у каждого был свой дом. Дом, куда хочется возвращаться после работы, из командировки, дом, где живет радость", — подчеркнула Татьяна Маркова.