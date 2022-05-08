Каждый четвертый украинец в Польше нашел работу: заявление властей

Каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины в Польше уже трудоустроился. Замминистра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер заявил, что "это явление мирового значения". По его словам, нужно разработать системное решение, над которым власти уже работает вместе со своими партнерами, чтобы люди, приехавшие из Украины в соседнюю страну, могли адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.

Шефернакер указал, что украинские беженцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом в разных типах центров госкомпаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить этих граждан, пишет Polskie Radio.

В базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано уже 400 тыс. человек трудоспособного возраста из Украины. Больше 100 тыс. из них (или каждый четвертый) уже легально работающие в Польше.

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"Например, в Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть более 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – сказал Шефернакер.

При этом Польша пока не получила от ЕС никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи беженцам из Украины. Шефернакер заявил, что страна предлагает создать дополнительный фонд Евросоюза для помощи украинцам.

OBOZREVATEL сообщал о том, что в Варшаве собрали для Украины 6,5 млрд долларов на донорской конференции. Эти деньги потратят на гуманитарную помощь и восстановление нашей страны.