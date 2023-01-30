Как получить новые бесплатные LED-лампы: в Украине стартовала кампания

Украинцы могут обменять старые обычные лампы на новые LED-лампочки. Кампания стартовала полноценно по всей территории страны (кроме временно оккупированных населенных пунктов). Сначала услуга будет доступна в областных центрах, а также в Кривом Роге, Краматорске и Покровске. Однако до конца февраля лампочки поступят и в другие города и села Украины.

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Об этом сообщается на странице Дія в Facebook. Чтобы совершить обмен, нужно:

быть гражданином Украины 18+;

иметь паспорт и РНОКПП (налоговый номер) в приложении Действие;

принести 5 исправных ламп накаливания на "Укрпочту"

Как подать заявление об обмене лампочек в Дії?

Зайдите в Дію; нажмите "Услуги"; выберите "Обмен лампочек"; укажите номер телефона и отделение "Укрпочты"; укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

После этого вы получите уведомление с подтверждением, что в отделение "Укрпочты" прибыли лампы. Дается 5 рабочих дней, чтобы обменять лампы.

В рамках программы можно обменять максимум 5 старых ламп накаливания на 5 новых – энергоэффективных LED-лампочек. Это поможет сэкономить электроэнергию на 7-10% в моменты пиковой нагрузки.

Европейский Союз (ЕС) передает Украине в общей сложности 30 млн ламп накаливания. Еще 5 млн. передала Франция. Напомним, ранее на этапе бета-теста услуга доступна только в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Министерство цифровой трансформации планирует добавить военный билет в государственное приложение Действие, однако сроки еще неизвестны. В то же время повестки через Действие рассылать не собираются.

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