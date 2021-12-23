Как обманывают украинцев перед Новым годом: эксперт рассказала о фальсификате номер один

Объем фальсифицированных продуктов, которые продают в канун Нового года, впечатляет. "Победителем" антирейтинга является икра. Покупателям в эти дни следует быть особенно внимательными и аккуратными во время предпраздничных закупок. В частности, желательно внимательно читать маркировку на продуктах, а также помнить, что дешевое хорошим быть не может.

Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. Далее приводим его прямую речь ( чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Икра перед Новым годом – это фальсификат номер один. Интернет у нас изобилует предложениями икры. Акции, 500 грамм за 500 гривен и так далее.

Сегодня такая икра снова ко мне попала. Это полная подделка. Нет ни герметичной упаковки, ни маркировки. Уже года три такая икра фигурирует у нас в интернете.

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Здесь очень важен фактор цены. Если нет возможности купить относительно более дорогой продукт, то лучше его не покупать. Я, наверное, лет пять не покупала икру, потому что не видела того продукта, который бы действительно был приемлем для здоровья и питания. Пока я не нашла отечественных фермеров, разводящих форель и производящих икру. Тогда только я смогла покупать икру.

Кроме этого, есть специализированные рыбные магазины, в основном импортирующие икру из США, из Канады. Она заморожена, ее размораживают, засаливают и реализуют.

Икра из России к нам не заходит. Недавно я проводила экспертизу икры, которая обозначалась как продукт из РФ. Оказалось, что это полная подделка. Она уже хранилась один год, потом была снова перефасована. Это полностью контрафактный, нелегальный продукт, который может быть очень опасен.

Сейчас в сетях есть икра кеты, горбуши по 140-150 гривен за баночку. Я еще не встречала такого качественного продукта. Это достаточно опасный продукт. Наверное, это нерест не 2021 года.

Поэтому я предпочитаю отечественный продукт – икру форели. Или икру, которую реализуют в специализированных рыбных магазинах.

Банка не должна хлюпать, а на маркировке не должно быть три консерванта, а только два – Е200 и Е211. Но ни в коем случае не Е239.

Если речь идет об овощах и фруктах, которые выращивают в Украине, то есть яблоках, картофеле, капусте и т.д., то однозначно лучше покупать региональный продукт. Потому что с точки зрения безопасности любой импортируемый продукт требует для сохранения дополнительной обработки. Поэтому более полезным он точно не будет.

По цене он должен быть дешевле, но колебания цен – это очень часто загадочное явление.

Пока сезон мандаринов, поэтому стоит их употреблять. Но главное, чтобы они не были подморожены, не начали гнить.

Кожура должна отставать от самого фрукта – это свидетельствует о спелости. Мандарин не должен быть засохшим, на кожуре не должно быть много зелени. Фрукт будет безопасен, но не будет вкусным, не будет сочным.

Кроме того, мандарины достаточно чувствительны к изменению температуры, их обрабатывают этиленом, чтобы они дольше сохранялись. Поэтому их нужно мыть. Нельзя просто брать мандарин и чистить. Если вы берете мандарин руками, не нужно потом касаться лица, глаз.

Остерегайтесь на маркировке букв ММО – "мясо механического обваливания". То есть измельченные кости, сухожилия, которые могут представлять опасность для кишечника, могут вызывать дисбактериозы и другие заболевания, когда ферменты не выработаются в достаточном количестве.

Как правило, это колбасы низшего сорта, первого или второго. Но по техническим условиям таким образом могут делать любые колбасы, даже высшего сорта, поэтому нужно смотреть.

Также следует обращать внимание на наличие основного сырья. То есть мясо, молоко, яйца. Его должно быть до 100% в колбасах высшего сорта. Отсутствие искусственных красителей, консервантов в большом количестве. Необходимо смотреть, какой состав – свинина, телятина, в каком виде, указан ли процент этого сырья.

Следует обращать внимание на то, как реализуются эти колбасы. Если это сыровяленные, сырокопченые колбасы, они тоже нуждаются в особых условиях – перфорированной, в дырочках, упаковке. Если это герметичная упаковка без доступа кислорода, может развиваться ботулизм.

Сейчас ценовой критерий является показателем фактически для всех продуктов, но для водочных изделий, для вин, для игристых вин так не всегда. У нас есть достаточно хорошие вина по совершенно умеренным ценам.

Это возможно, в частности, потому, что у торговой сети собственный импорт или акционные скидки. Но и отечественные производители тоже производят хорошие игристые вина, можно на это обратить внимание.

Главное – не покупать алкоголь в местах неразрешенной торговли, возле метро, на стихийных рынках, потому что именно там очень часто продают фальсифицированные игристые вина. Кроме того, что вы получите какой-нибудь непонятный напиток, вы можете еще и травмироваться вылетающими пробками. Здесь следует быть осторожными и покупать спиртные напитки только в заведениях официальной торговли.

Избегаем кондитерских жиров, гидрогенизированных жиров, большого количества разных красителей, избегаем консерванта Е129, Е124, Е110. Очень распространен консервант Е171 – диоксид титана, токсичное вещество.