Как можно самостоятельно определить качество дизтоплива и бензина: способы

Некачественное топливо – одна из самых частых причин поломок топливной системы авто, а также преждевременного износа мотора. Украинцы могут самостоятельно определить качество дизельного топлива (ДТ).

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Как проверить качество ДТ – читайте в материале OBOZREVATEL. Самый простой способ: наливаем его в прозрачный сосуд, закупориваем пробкой и отстаиваем. Если оно низкого качества, то совсем скоро примет темный оттенок, а также даст осадок.

К тому же, если в горючем есть вода, это сформирует отдельный слой жидкости. Для определения наличия механических примесей следует пропустить ГП через бумажный фильтр. Если оно хорошего качества, то оставит светлое пятно, а низкокачественное горючее оставит на фильтре большое темное пятно.

Качественное дизельное топливо имеет не очень резкий запах, имеет цвет от светло-коричневого до бурого с синеватым оттенком. После испарения оно оставляет на листе чистой бумаги жирное пятно, в то время как бензин улетучивается бесследно.

Как распознать некачественный бензин?

Старый бензин может повредить современный двигатель. Иногда несоответствующее качество топлива заметно при визуальном осмотре – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жидкость. Иногда видна вода. Иногда бьет в нос нетипичный и очень неприятный запах.

Однако есть способы определить ненадлежащее качество бензина уже в процессе его использования. Следует обратить внимание на следующие признаки:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине на 9 января бензин А-95 в среднем стоит на заправках 50,67 грн за литр. Для сравнения ровно год назад стоимость составляла 29,68 грн. То есть годовое удорожание бензина достигает 20,99 грн.

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